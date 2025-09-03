యాక్సిస్ మాక్స్ లైఫ్, పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ భాగస్వామ్యం

యాక్సిస్ మాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లిమిటెడ్ (గతంలో మాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ), ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ (ఐపిపిబి) వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించాయి. టైర్ 1 నగరాలను దాటి గ్రామీణ భారతదేశంలోని అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతీయ మార్కెట్లలో అందుబాటు ఖర్చుతో జీవిత బీమా పరిష్కారాలను అందించడం ఈ భాగస్వామ్యం లక్ష్యం.
ఈ భాగస్వామ్యం ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ 650 బ్యాంకింగ్ అవుట్లెట్ల బలమైన నెట్వర్క్ను, పోస్టాఫీసుల ద్వారా 1.64 లక్షలకు పైగా యాక్సెస్ పాయింట్లను ఉపయోగించుకుని, టైర్ 3, టైర్ 4 , గ్రామీణ మార్కెట్లలోని కస్టమర్లకు అవసరాల ఆధారిత జీవిత బీమా పరిష్కారాల సమగ్ర సూట్ను అందిస్తుంది. ఇది ప్రభుత్వ ఆర్థిక చేరిక లక్ష్యాలకు, '2047 నాటికి అందరికీ బీమా' సాధించాలనే ఐఆర్డీఏఐ దార్శనికతకు మద్దతు ఇస్తుంది.
జీవిత బీమాను మరింత అందుబాటులోకి, సౌకర్యవంతంగా మారుస్తూ, యాక్సిస్ మ్యాక్స్ లైఫ్ దాని ప్రధాన స్మార్ట్ వెల్త్ అడ్వాంటేజ్ గ్యారెంటీ ప్లాన్ (SWAG), స్మార్ట్ వైబ్ ప్లాన్, వివిధ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్లతో సహా వివిధ రకాల ఉత్పత్తులను అందిస్తుంది. యువ కస్టమర్ల కోసం తక్షణ ఆదాయం, పూర్తి జీవిత ఆదాయ ఎంపికల నుండి అవసరమైన రక్షణ, సమకాలీన పొదుపు లింక్డ్ సొల్యూషన్ల వరకు విభిన్న ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చడానికి వీటిని రూపొందించింది.