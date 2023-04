భారత్‌లో యాపిల్‌ రెండో స్టోర్‌ ఢిల్లీలోని యాపిల్‌ సాకేత్‌ (apple saket)ను సీఈవో టిక్‌కుక్‌ గురువారం (ఏప్రిల్‌ 20) ప్రారంభించారు. ఈ ప్రారంభోత్సవాన్ని తిలకించేందుకు కస్టమర్లు, నగరవాసులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. ఈ సందర్భంగా టిమ్‌కుక్‌ కస్టమర్లకు అభివాదం చేసి స్వాగతం పలికారు. పలువురిని పలకరించారు. కస్టమర్లు కూడా చప్పట్లు కొడుతూ, బిగ్గరగా అరుస్తూ తమ మద్దతు తెలియజేశారు.

ఇదీ చదవండి: apple saket: యాపిల్‌ ఢిల్లీ స్టోర్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌.. అదిరిపోయింది!

#WATCH | Apple CEO Tim Cook meets customers visiting India’s second Apple Store at Delhi's Select City Walk Mall in Saket. pic.twitter.com/ZeEubKU92w

— ANI (@ANI) April 20, 2023