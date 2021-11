Anand Mahindra: ‘నా చిన్నప్పటి ప్రశ్నకి ఇప్పుడు సమాధానం దొరికింది’

సోషల్‌ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే ఆనంద్ మహీంద్రా మరో ఆసక్తికరమైన ట్వీట్‌ చేశారు. చిల్డ్రన్స్‌ డే సందర్భంగా తనకు కనిపించిన అనేక మేసేజ్‌లలో ఇది బాగా నచ్చిందని, ఈ మెసేజ్‌ ప్రతీ రోజుకి వర్తిస్తుందని పేర్కొంటూ ఆయన ట్వీట్‌ చేశారు.

‘పెరిగి పెద్దయ్యాక నువ్వు ఏం అవుతావ్‌ అనే ప్రశ్నకి నా చిన్నతనంలో అసలు సమాధానం దొరికేది కాదు. కానీ ఈ రోజు నేను పెద్దయ్యాను. ఇప్పుడు నాకు సమాధానం దొరికింది. అదేంటంటే... తిరిగి చిన్న పిల్లాడిగా మారిపోవాలని అనిపించడం’ అంటూ ఉన్న మెసేజ్‌ని ఆయన షేర్‌ చేశారు. ఈ మేసేజ్‌ చదివిన నెటిజన్లు ఆనంద్‌ మహీంద్రాలోని చమత్కారం చూసి చిరునవ్వులు చిందిస్తున్నారు.

This was circulating on Children’s Day, but relevant 365 days of the year. If you want to remain creative & innovative, rediscover the child in you… pic.twitter.com/DV4xXTngf5

— anand mahindra (@anandmahindra) November 16, 2021