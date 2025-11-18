 వెంక‌ట‌రెడ్డి అరెస్ట్‌ను ఖండించిన వైఎస్సార్‌సీపీ నేత‌లు | Venkata Reddy Karmuru Arrest Live Updates | Sakshi
వెంక‌ట‌రెడ్డి అరెస్ట్‌ను ఖండించిన వైఎస్సార్‌సీపీ నేత‌లు

తమ పార్టీ అధికార ప్ర‌తినిధి కారుమూరు వెంక‌ట‌రెడ్డిని ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేయ‌డాన్ని ప‌లువురు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయ‌కులు ఖండించారు. ఎటువంటి నోటీసులు ఇవ్వ‌కుండా ఆయ‌న‌ను అదుపులోకి తీసుకోవడాన్ని త‌ప్పుబ‌ట్టారు. అరెస్ట్ స‌మ‌యంలో వెంక‌ట‌రెడ్డి కుటుంబ స‌భ్యుల‌ను పోలీసులు భ‌య‌భ్రాంతుల‌కు గురి చేశార‌ని ఆరోపించారు.

టీటీడీ మాజీ విజిలెన్స్ అధికారి సీఐ స‌తీష్‌కుమార్ అనూమానాస్ప‌ద మ‌ర‌ణంపై సోష‌ల్ మీడియాలో ప్ర‌చారం చేశారంటూ వెంక‌ట‌రెడ్డిని ఏపీ పోలీసులు మంగ‌ళ‌వారం ఉద‌యం హైద‌రాబాద్‌లో అరెస్ట్ చేశారు. ఆయ‌న‌పై తాడిపత్రి రూరల్ పోలీస్ స్టేష‌న్‌లో 352, 353(1)(2), 196(1) సెక్షన్ల కింద కేసు న‌మోదు చేశారు.

2025-11-18 12:30:41
