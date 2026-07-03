రాజధానిలో ఒకే నెలలో జరిగిన రెండు మరణాల వెనుక పెద్ద కుట్ర...

ఎన్నికల ముందు మరొకసారి చేశారంటే ముచ్చటగా మూడు సార్లు భూమి పూజ చేసినట్లు అవుతుంది సార్!!
అలాగే ‘సర్’!
అనంతపురం జిల్లా: ‘శింగనమల నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేగా బండారు శ్రా
తమిళ ప్రముఖ దర్శకుడు, నటుడు, రచయిత కె.భాగ్యరాజ్ రీసెంట్గా గుండెపోటుతో చనిపోయారు.
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మనకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదులే! మన ప్రభుత్వం అప్పులు అడుక్కుంటుంది.. మనమూ అడుక్కుంటున్నాం!!
ఈ ఏడాది జనవరిలో టాలీవుడ్ హీరో రామ్ చరణ్ భార్య ఉపాసన కొణిదెల కవలలకు జన్మి
Jul 3 2026 7:04 AM | Updated on Jul 3 2026 7:04 AM