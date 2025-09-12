'మిరాయ్'తో మరో హిట్.. ఈ బ్యూటీ ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు)

1/18
తేజ సజ్జా 'మిరాయ్' థియేటర్లలోకి వచ్చేసింది. పాజిటివ్ టాక్ వచ్చింది.
2/18
ఇందులో తేజ, మనోజ్తో పాటు హీరోయిన్ రితికా నాయక్ కూడా ఆకట్టుకుంది.
3/18
ఈమె గతంలోనూ తెలుగులో 'అశోకవనంలో అర్జున కల్యాణం', 'హాయ్ నాన్న'లో నటించింది.
4/18
ఆ రెండు చిత్రాలతో పాటు ఇప్పుడు 'మిరాయ్'తో మరో హిట్ కొట్టేసింది.
5/18
రితికా వ్యక్తిగత విషయానికొస్తే.. ఈమెది ఢిల్లీలో స్థిరపడిన ఒడియా కుటుంబం.
6/18
1997లో పుట్టింది. చదువుల్లో టాపర్. గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత మోడలింగ్లోకి వచ్చింది.
7/18
2019లో ఢిల్లీలో జరిగిన టైమ్స్ ఫ్రెష్ ఫేస్ 12వ సీజన్లో విజేతగా నిలిచింది.
8/18
'అశోక వనంలో అర్జున కళ్యాణం' సినిమాలో నటించి సైమా అవార్డ్ కూడా అందుకుంది.
9/18
'హాయ్ నాన్న' అతిథి పాత్ర పోషించి ఆకట్టుకుంది. అలా 'మిరాయ్'లో ఛాన్స్ అందుకుంది.
10/18
ప్రస్తుతం ఈమె చేతిలో డ్యూయెట్, వరుణ్ తేజ్ కొత్త మూవీల ఉన్నాయి.
11/18
అల్లు అర్జున్ అంటే చాలా ఇష్టమని, ఆయన సినిమాలో కనిపించినా చాలు అని అంటోంది.
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18
18/18