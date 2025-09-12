 'మిరాయ్'తో మరో హిట్.. ఈ బ్యూటీ ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు) | Mirai Fame Ritika Nayak Details Photos | Sakshi
'మిరాయ్'తో మరో హిట్.. ఈ బ్యూటీ ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Sep 12 2025 5:32 PM | Updated on Sep 12 2025 5:32 PM

Mirai Fame Ritika Nayak Details Photos1
1/18

తేజ సజ్జా 'మిరాయ్' థియేటర్లలోకి వచ్చేసింది. పాజిటివ్ టాక్ వచ్చింది.

Mirai Fame Ritika Nayak Details Photos2
2/18

ఇందులో తేజ, మనోజ్‪‌తో పాటు హీరోయిన్ రితికా నాయక్ కూడా ఆకట్టుకుంది.

Mirai Fame Ritika Nayak Details Photos3
3/18

ఈమె గతంలోనూ తెలుగులో 'అశోకవనంలో అర్జున కల్యాణం', 'హాయ్ నాన్న'లో నటించింది.

Mirai Fame Ritika Nayak Details Photos4
4/18

ఆ రెండు చిత్రాలతో పాటు ఇప్పుడు 'మిరాయ్'తో మరో హిట్ కొట్టేసింది.

Mirai Fame Ritika Nayak Details Photos5
5/18

రితికా వ్యక్తిగత విషయానికొస్తే.. ఈమెది ఢిల్లీలో స్థిరపడిన ఒడియా కుటుంబం.

Mirai Fame Ritika Nayak Details Photos6
6/18

1997లో పుట్టింది. చదువుల్లో టాపర్. గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత మోడలింగ్‌లోకి వచ్చింది.

Mirai Fame Ritika Nayak Details Photos7
7/18

2019లో ఢిల్లీలో జరిగిన టైమ్స్ ఫ్రెష్ ఫేస్ 12వ సీజన్‌లో విజేతగా నిలిచింది.

Mirai Fame Ritika Nayak Details Photos8
8/18

'అశోక వనంలో అర్జున కళ్యాణం' సినిమాలో నటించి సైమా అవార్డ్ కూడా అందుకుంది.

Mirai Fame Ritika Nayak Details Photos9
9/18

'హాయ్ నాన్న' అతిథి పాత్ర పోషించి ఆకట్టుకుంది. అలా 'మిరాయ్'లో ఛాన్స్ అందుకుంది.

Mirai Fame Ritika Nayak Details Photos10
10/18

ప్రస్తుతం ఈమె చేతిలో డ్యూయెట్, వరుణ్ తేజ్ కొత్త మూవీల ఉన్నాయి.

Mirai Fame Ritika Nayak Details Photos11
11/18

అల్లు అర్జున్‌ అంటే చాలా ఇష్టమని, ఆయన సినిమాలో కనిపించినా చాలు అని అంటోంది.

Mirai Fame Ritika Nayak Details Photos12
12/18

Mirai Fame Ritika Nayak Details Photos13
13/18

Mirai Fame Ritika Nayak Details Photos14
14/18

Mirai Fame Ritika Nayak Details Photos15
15/18

Mirai Fame Ritika Nayak Details Photos16
16/18

Mirai Fame Ritika Nayak Details Photos17
17/18

Mirai Fame Ritika Nayak Details Photos18
18/18

# Tag
Mirai Movie Ritika Nayak intresting facts Photos
