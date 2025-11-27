బంగారం రోజురోజుకీ
భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు వైస్ కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన (Smriti Mandhana) వివాహం ఊహించని పరిణామంతో వాయిదా పడింది.
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధ విలువ పెట్టుబడిదారుడుగా ప్రసిద్ధి చెందిన వారెన్ బఫెట్ కేవలం స్టాక్ మార్కెట్లను అర్థం చేసుకోవ
మనకు అమరావతి కంటే వైజాగ్ బాగా గిట్టుబాటు అయ్యేలా ఉంది!
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం, తిథ
మహిళలపై వేధింపులపై మాజీ విశ్వ బాలీవు...
జంక్ఫుడ్ ప్రమాదకరమని నిపుణులు హెచ�...
భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ఆధార్ కార్డు హ...
కర్ణాటకలో ముఖ్యమంత్రి మార్పు అంశం ప�...
జేఎన్టీయుహెచ్ వజ్రోత్సవ వేడుకల్ల�...
ఇంజీనీరింగ్, వైద్య విద్య రెండు చాలా భ�...
ఆదిశేషుడు సమస్త భూమండలాన్ని తన వేయి �...
స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ( SIR) పై �...
మన సూక్ష్మ శరీరంలో శ్రీ కార్తికేయుని...
హేమంతం వచ్చిందంటే చాలు కోటి శుభాల మా�...
వ్యాపారం ద్వారా లాభం పొందాలి...అలాగే ప...
నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఏ కొత్త వస్తువ�...
దేశంలో వెండి ధరలు మళ్లీ భగ్గుమన్నాయి...
తమకెంతో ఇష్టమైన కార్లకోసం అంతకంటే ఇష...
దేశ రాజధాని నగరం ఢిల్లీలో మొట్టమొదట�...
ముఖం మీద ఒక్క చిన్నమచ్చ కూడా ఉండకూడద�...
ఇటీవలి కాలంలో చిన్న పిల్లల్లో, ఇంక�...
పెంపుడు కుక్కలు యజమాని మీద ఆగ్రహం చూ�...
Nov 27 2025 4:07 PM | Updated on Nov 27 2025 4:15 PM
జగన్ కోసం బారులు తీరిన జనం