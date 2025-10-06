 సుప్రీంకోర్టులో షాకింగ్ ఘటన..! | Lawyer Attempted to throw Shoe at CJI BR Gavai | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సుప్రీంకోర్టులో షాకింగ్ ఘటన..!

Oct 6 2025 3:23 PM | Updated on Oct 6 2025 3:23 PM

సుప్రీంకోర్టులో షాకింగ్ ఘటన..!

# Tag
lawyer Sakshi News
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Advertisement
 