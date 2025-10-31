గత కొన్నిరోజులుగా 'ఇదేటమ్మా మాయ మాయ' అనే పాత పాట సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్ అయింది.
డాలర్ విలువ పెరగడం, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు తగ్గడం, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ రేటు తగ్గింపు వంటివన్నీ బంగారం ధరలు తగ్గడాని
మోదీ ఫోన్ సార్! తుపాన్ను పాకిస్తాన్కు మళ్లించి పుణ్యం కట్టుకోండని అడుగుతున్నార్సార్!!
గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణా
మేషం...
కట్నం వద్దు అంటూ ఒక కాబోయే వరుడి 10 డిమ�...
న్యూఢిల్లీ: సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయక�...
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంల...
అత్యున్నత హోదాలో ఉన్నవాళ్లు ఏ మాటైనా...
భువనేశ్వర్: మహా పవిత్ర కార్తిక మాసం �...
భారతీయ టీనేజర్లలో ఎక్కువ మంది "పాప్�...
బెంగళూరు : మనుషుల్లో అంతకంతకూ వివేచన, ...
నిబద్ధత వ్యక్తి జీవితాన్ని విజయపథంల�...
రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ చైర్పర్సన్ నీతా అ...
ఒక చిన్న టీ కొట్టు యజమాని.. అతనికి సాక�...
వాకింగ్ చేయడాన్ని రోటీన్ పనిగా, తే�...
వన్డే మహిళల వరల్డ్ కప్ 2025 (ICC Womens World Cup 2025) భా...
డబ్బు దేన్నైనా మార్చేయగలదు. అది మనుష�...
సింగపూర్– మలేసియాలు ట్విన్ కంట్రీ�...
సాక్షి, చేవెళ్ల: రంగారెడ్డి జిల్లా చే�...
పసిడి ధరలు గత కొన్ని రోజులుగా హెచ్చు�...
నగరంలో ఇటీవల వేగన్ ప్లీ మార్కెట్, వే�...
బడికెళ్తున్నా సెల్ఫీ... గుడి కొచ్చినా ...
పట్నా: బీహార్లో ఎన్నికలు సమీపిస్తున...
సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణలో నేటి నుం�...
పాకిస్తాన్ స్టార్ పేసర్ షాహీన్ షా అఫ్రిది (Shaheen Afridi) ఓ వరల్డ్ రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.
Oct 31 2025 3:35 PM | Updated on Oct 31 2025 3:35 PM
అమలాపురం వరదల డ్రోన్ విజువల్స్