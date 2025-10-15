సాక్షి,హైదరాబాద్: కామారెడ్డి జిల్లా బిక్కనూరు మండలం జంగంపల్లి వద్ద జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో నలుగురు మృతి చెందారు. మృతుల్లో ఒక చిన్నారి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. స్కూటీపై ప్రయాణిస్తున్న కుటుంబాన్ని టిప్పర్ ఢీకొట్టింది. మితిమీరిన వేగంతో వచ్చిన టిప్పర్ స్కూటీని బలంగా ఢీకొనడంతో నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.
కామారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. నలుగురు దుర్మరణం
Oct 15 2025 2:26 PM | Updated on Oct 15 2025 2:34 PM
