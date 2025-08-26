 బాచుపల్లి మహేంద్ర యూనివర్సిటీలో డ్రగ్స్‌ కలకలం | Drug Scandal at Bachupally’s Mahendra University: Students Caught Red-Handed | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బాచుపల్లి మహేంద్ర యూనివర్సిటీలో డ్రగ్స్‌ కలకలం

Aug 26 2025 3:28 PM | Updated on Aug 26 2025 3:34 PM

Eagle Team Busts Drug Racket In bachupally Mahindra University

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణలో విద్యాసంస్థల్లోకి మత్తు భూతం చొరబడిపోయింది. బాచుపల్లి మహేంద్ర యూనివర్సిటీలో డ్రగ్స్‌ కలకలం సృష్టించింది. డ్రగ్స్‌ తీసుకుంటున్న విద్యార్థులను ఈగల్‌ టీం రెడ్‌హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకుంది. ఇద్దరు విద్యార్థులతో సహా మొత్తం  నలుగురిని నార్కోటిక్‌ బ్యూరో అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో యూనివర్సిటీకి చెందిన 50 మందికిపైగా విద్యార్థులు మత్తుకు బానిసలైనట్లు గుర్తించింది.

బహదూర్‌పల్లి బాచుపల్లి మహేంద్ర యూనివర్సిటీలో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా డ్రగ్స్‌, గంజాయి దందా నడుస్తోంది. ఈ సమాచారంతో తెలంగాణ యాంటీ నార్కోటిక్ విభాగం మంగళవారం ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టింది. గంజాయి సేవిస్తున్న విద్యార్థులను అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నించింది. ఈ క్రమంలో షాకింగ్‌ విషయాలు బయటపడ్డాయి. 

మణిపూర్‌కు చెందిన ఓ విద్యార్థిని ఢిల్లీకి చెందిన ఓ ముఠా నుంచి కొరియర్‌ ద్వారా ఓజీ కుష్‌ డ్రగ్‌ను తెప్పించుకుంటున్నాడు. దానిని గంజాయితో కలిపి సిగరెట్లు తయారు చేసి మిగతా స్టూడెంట్స్‌కు విక్రయిస్తున్నాడు. దీంతో సదరు విద్యార్థిని మరో ముగ్గురిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వాళ్ల నుంచి కిలోకి పైగా గంజాయి, 47 ఓజీ కుష్‌ డ్రగ్స్‌ను స్వాధీనం చేసుకుంది.  యూనివర్సిటీలో  కొంతమంది విద్యార్థులు వీటికి బానిసలైనట్లు గుర్తించారు. ఈ పరిణామంపై కాలేజీ యాజమాన్యం స్పందించాల్సి ఉంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

టాలీవుడ్ దర్శకులతో కలిసి శ్రీవారిని దర్శించుకున్న తిలక్ వర్మ (ఫొటోలు)
photo 2

అయ్యా శివయ్యా.. కొంచెం ఇలా చూడయ్యా! (ఫొటోలు)
photo 3

జాన్వీ కపూర్ 'పరం సుందరి' మూజ్యిక్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

కాబోయే సతీమణితో వేడుకలో పాల్గొన్న నారా రోహిత్ (ఫోటోలు)
photo 5

ఖైరతాబాద్‌ విశ్వశాంతి మహా గణపతి..రేపటి నుంచి దర్శనం (ఫొటోలు)

Video

View all
PM Modi Inaugurates Suzukis First Made in India E Vitara EV at Gujarat 1
Video_icon

హన్సల్ పూర్ లో స్వదేశీ ఈవీ ఫెసిలిటీని ప్రారంభించిన మోదీ
Big Twist in Gandikota Vaishnavi Case 2
Video_icon

నార్కో టెస్టుకు అంగీకరించిన వైష్ణవి కుటుంబసభ్యులు
Illegal Case Filed on Perni Nani at Eluru 3 Town Police Station 3
Video_icon

పేర్ని నానిపై అక్రమ కేసు
Allu Arjun Atlee Movie Release Date Confirmed 4
Video_icon

అట్లీ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్, మూవీ రిలీజ్ డేట్ లాక్ ?
YS Jagan Tweet on Mother Teresa Birth Anniversary 5
Video_icon

మదర్ థెరిసా జయంతి సందర్భంగా జగన్ నివాళులు
Advertisement
 