ఐపీఎల్‌ 2023లో ఆర్సీబీ-లక్నో మధ్య మ్యాచ్‌ సందర్భంగా కోహ్లి.. గంభీర్‌-నవీన్‌ ఉల్‌ హక్‌ల మధ్య జరిగిన వన్‌ టు టూ ఫైట్‌ గురించి అందరికీ తెలిసిందే. గ్రూప్‌ స్టేజీ మ్యాచ్‌ సందర్భంగా వీరు ముగ్గురు బాహాబాహీకి దిగినంత పని చేశారు. అనంతరం వీరు సోషల్‌మీడియా వేదికగా ఒకరని ఒకరు రెచ్చగొట్టుకుంటున్నారు. ఈ విషయంలో కోహ్లి కాస్తంత సైలెంట్‌ అయినా నవీన్‌ ఉల్‌ హక్‌ మాత్రం ఓవరాక్షన్‌ కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నాడు. తాజాగా (మే 21) గుజరాత్‌పై కోహ్లి వీరోచిత శతకం చేసిన తర్వాత కూడా నవీన్‌.. కింగ్‌ కోహ్లిని కవ్వించాడు. ఇన్‌స్టా వేదికగా ఓ వీడియోను పోస్ట్‌ చేసి కోహ్లితో పాటు ఆర్సీబీని కూడా ఎగతాళి చేశాడు.

Naveen Ul Haq posted this video on his Instagram after RCB lost the match #RCBvsGT pic.twitter.com/FCaF41IMnM

ఇదంతా ఒకెత్తైతే.. గుజరాత్‌-ఆర్సీబీ మ్యాచ్‌ అనంతరం గంభీర్‌, నవీన్‌ ఉల్‌ హక్‌ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ యాజమాన్యం మాత్రం కోహ్లిని పొగడ్తలతో ముంచెత్తి ఆకాశానికెత్తింది. లక్నో మేనేజ్‌మెంట్‌ తమ ట్వీట్‌లో కోహ్లిని కొనియాడింది. కోహ్లి తన చివరి రెండు మ్యాచ్‌ల్లో వీరోచితమైన శతకాలు బాది తమను భయపెట్టాడని.. అతను ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన శక్తి అని ప్రశంసల వర్షం కురిపించింది. అలాగే కోహ్లిని ఆల్‌టైమ్‌ గ్రేట్‌ (GOAT) ఐకాన్‌తో గౌరవించింది. లక్నో చేసిన ఈ ట్వీట్‌తో కోహ్లి అభిమానులు కాస్త శాంతించారు. గంభీర్‌,నవీన్‌లను టార్గెట్‌ చేసే డోస్‌ను కాస్త తగ్గించారు. మన ప్రవర్తనను బట్టి ఇతరుల ప్రవర్తన ఆధారపడి ఉంటుందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

This man had us on our feet these last two games. An absolute force of nature. 👏



The 🐐 pic.twitter.com/QS3EEvnoUb

— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) May 21, 2023