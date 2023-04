IPL 2023: CSK Vs SRH Match Live Updates-Highlights

95 పరుగులకే ఐదు వికెట్లు

95 పరుగుల వద్ద ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ ఐదో వికెట్‌ కోల్పోయింది. జడేజా బౌలింగ్‌లో మయాంక్‌ అగర్వాల్‌ షాట్‌ ఆడే ప్రయత్నంలో ధోని సూపర్‌ స్టంపౌట్‌తో వెనుదిరిగాడు.

నాలుగో వికెట్‌ కోల్పోయిన ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌

సీఎస్‌కేతో మ్యాచ్‌లో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ వరుస విరామాల్లో వికెట్లు కోల్పోతూ వస్తోంది. 12 పరుగులు చేసిన మార్క్రమ్‌ తీక్షణ బౌలింగ్‌లో ధోనికి క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. ప్రస్తుతం నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి 91 పరుగులు చేసింది.

రెండో వికెట్‌ కోల్పోయిన ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌

సీఎస్‌కేతో మ్యాచ్‌లో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ రెండో వికెట్‌ కోల్పోయింది. మంచి టచ్‌లో కనిపించిన అభిషేక్‌ నాయర్‌(36 పరుగులు) జడేజా బౌలింగ్‌లో రహానేకు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. ప్రస్తుతం ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ 11 ఓవర్లలో రెండు వికెట్ల నష్టానికి 83 పరుగులు చేసింది. రాహుల్‌ త్రిపాఠి 21, మార్ర్కమ్‌ 8 పరుగులతో ఆడుతున్నారు.

బ్రూక్‌(18)ఔట్‌.. తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌

18 పరుగులు చేసిన బ్రూక్‌ ఆకాశ్‌ సింగ్‌ బౌలింగ్‌లో రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. ప్రస్తుతం ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ వికెట్‌ నష్టానికి 45 పరుగులు చేసింది. అభిషేక్‌ 20, త్రిపాఠి ఒక పరుగుతో క్రీజులో ఉన్నారు.

4 ఓవర్లలో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ 34/0

4 ఓవర్లు ముగిసేసరికి ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ వికెట్‌ నష్టపోకుండా 34 పరుగులు చేసింది. బ్రూక్‌ 18, అభిషేక్‌ శర్మ 15 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు.

టాస్‌ గెలిచి ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకున్న సీఎస్‌కే

ఐపీఎల్‌ 16వ సీజన్‌లో ఇవాళ(శుక్రవారం) చెన్నై వేదికగా 29వ మ్యాచ్‌లో సీఎస్‌కే, ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ తలపడుతున్నాయి. టాస్‌ గెలిచిన సీఎస్‌కే ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకుంది.

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (ప్లేయింగ్ XI): రుతురాజ్ గైక్వాడ్, డెవాన్ కాన్వే, అజింక్యా రహానే, శివమ్ దూబే, మొయిన్ అలీ, రవీంద్ర జడేజా, MS ధోని(కెప్టెన్‌/వికెట్‌ కీపర్‌), మహేశ్ తీక్షణ, తుషార్ దేశ్‌పాండే, ఆకాష్ సింగ్, మతీషా పతిరానా

సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (ప్లేయింగ్ XI): హ్యారీ బ్రూక్, మయాంక్ అగర్వాల్, రాహుల్ త్రిపాఠి, ఐడెన్ మార్క్‌రామ్(కెప్టెన్‌), హెన్రిచ్ క్లాసెన్(వికెట్‌కీపర్‌), అభిషేక్ శర్మ, వాషింగ్టన్ సుందర్, మార్కో జాన్సెన్, భువనేశ్వర్ కుమార్, మయాంక్ మార్కండే, ఉమ్రాన్ మాలిక్

