Ashes Series: A Fan Proposes To His Girlfriend During 1st Test Video Viral: మనసుకు నచ్చిన అమ్మాయి ముందు ప్రేమను వ్యక్తపరిచే అపురూప క్షణాలను కలకాలం పదిలం చేసుకోవాలనుకున్నాడు ఓ వ్యక్తి. యాషెస్‌ వంటి ప్రతిష్టాత్మక సిరీస్‌లో భాగంగా మొదటి టెస్టుకు ఆతిథ్యమిస్తున్న గబ్బాను ఇందుకు వేదిక చేసుకున్నాడు. మోకాళ్లపై కూర్చుని గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌కు ప్రపోజ్‌ చేసి ఆమె అంగీకారం పొందాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది.

బ్రిస్బేన్‌లోని గబ్బాలో ఆస్ట్రేలియా- ఇంగ్లండ్‌ మధ్య తొలి టెస్టు మ్యాచ్‌ జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో మూడో రోజు ఆటలో భాగంగా... ఫ్యాన్స్‌ అంతా మ్యాచ్‌ వీక్షిస్తుండగా.. రాబ్‌ అనే వ్యక్తి మాత్రం తన పనిలో తాను తలమునకలైపోయాడు. ప్రేయసి నాట్‌ ముందు మోకాళ్లపై కూర్చుని ఉంగరం తీసి ఆమెకు ప్రపోజ్‌ చేశాడు.

ఈ హఠాత్పరిణామానికి తొలుత ఆశ్చర్యపోయిన నాట్‌.. వెంటనే తేరుకుని ఓకే అంది. రాబ్‌ను ఆత్మీయ ఆలింగనం చేసుకుని ముద్దుల్లో ముంచెత్తింది. ప్రేక్షకులంతా చప్పట్లు కొడుతూ వారి ప్రేమను ఆశీర్వదించారు. మరికొంత మంది సెల్‌ఫోన్లలో ఈ దృశ్యాలను బంధిస్తూ విషెస్‌ చెప్పారు. మీరు కూడా ఓ లుక్కేయండి మరి!

Feeling the love 🥰@Holly_Ferling catches up with Rob & Nat, the newly engaged couple! pic.twitter.com/CkNvFnETbO — 7Cricket (@7Cricket) December 10, 2021

చదవండి: Ashes Series 2021: ‘శవాన్ని కాల్చేస్తారు.. బూడిదను తీసుకువెళ్తారు’.. బ్లిగ్‌ పెళ్లి.. అసలు బూడిద ఉన్న ట్రోఫీ ఎక్కడ?