 సంపద సృష్టి చేతకాలేదు.. చంద్రబాబు ఒప్పేసుకున్నారు! | Chandrababu Comments That AP Treasury Is Empty | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సంపద సృష్టి చేతకాలేదు.. చంద్రబాబు ఒప్పేసుకున్నారు!

Dec 3 2025 3:12 PM | Updated on Dec 3 2025 3:45 PM

Chandrababu Comments That AP Treasury Is Empty

సాక్షి, విజయవాడ: ఏపీ ఖజానా ఖాళీ అంటూ సీఎం చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. సంపద సృష్టించడం చేతకాలేదని పరోక్షంగా ఆయన అంగీకరించారు. ఎంత వెతికిన కూడా డబ్బులు దొరికే పరిస్థితి లేదన్న చంద్రబాబు.. అప్పు కావాలంటే ఇచ్చేవారు కూడా లేరన్నారు. అప్పులు చేయడానికి అవకాశం కూడా లేదన్నారు. ఆదాయాన్ని బట్టి కొంతవరకే అప్పు చేయొచ్చు. ఎఫ్‌ఆర్‌బీఎం నిబంధనల ప్రకారం ఎక్కువ  అప్పు చేయడానికి వీలుండదు’’ అంటూ చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు.

సంపద సృష్టించి హామీలు అమలు చేస్తానంటూ అధికారంలోకి వచ్చిన చంద్రబాబు.. ఆ హామీలకు తిలోదకాలివ్వడమే కాకుండా రాష్ట్రాన్ని రుణ భారంతో ముంచెత్తుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ఏపీ ఖజానా ఖాళీ అంటూ చంద్రబాబు తాజాగా వ్యాఖ్యానించడం.. సంపద సృష్టి చేతకాలేదని తేలిపోయింది. ఏడాదిన్నర పాలనలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఏకంగా రూ.2,66,175 కోట్ల అప్పులు చేసింది. తద్వారా ప్రజలపై భారీగా రుణ భారం మోపింది. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం మంగళవారం బడ్జెట్‌ లోపల రూ.3,000 కోట్ల అప్పు చేసింది. ఇక అప్పు కావాలంటే ఇచ్చేవారు కూడా లేరంటూ చంద్రబాబు తెగ బాధపడిపోతున్నారు.

బడ్జెట్‌ లోపల, బడ్జెట్‌ బయట ఎడాపెడా అప్పులు చేస్తున్న చంద్రబాబు సర్కారు.. సూపర్‌ సిక్స్‌లోని ప్రధాన హామీలు సైతం అమలు చేయకుండా ఎగనామం పెట్టింది. అలాగే ఇప్పటివరకు చేసిన అప్పులతో ప్రజలకు ఆస్తులు కల్పించకపోగా.. గత వైఎస్సార్‌సీపీ సర్కారు అభివృద్ధి చేసిన ఆస్తులను సైతం ప్రైవేటుపరం చేస్తోంది. వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రభుత్వం 17 కొత్త మెడికల్‌ కాలేజీలతో ఆస్తుల కల్పన చేయగా.. ఇప్పుడు వాటిని కూడా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పీపీపీ పేరుతో ప్రైవేట్‌ పరం చేస్తోంది.

Chandrababu: ఏపీ ఖజానా ఖాళీ..!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రంగురంగుల సీతాకోకచిలుకలా సారా అర్జున్ (ఫొటోలు)
photo 2

మేం సాధించాం..అగ్నివీర్ 6వ బ్యాచ్‌ అవుట్ పరేడ్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

ఉప్పల్‌ స్టేడియం: ఇదేం అభిమానం?.. ఉలిక్కిపడ్డ హార్దిక్‌, అభిషేక్‌ (చిత్రాలు)
photo 4

చీరలో కుందనపు బొమ్మలా నభా నటేష్ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌ గోల్కొండలో అగ్నివీర్ అవుట్ పరేడ్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
CM Chandrababus Shocking Comments on APs Economy 1
Video_icon

Chandrababu: ఏపీ ఖజానా ఖాళీ..!
Famous Assistant Director Arrested Under Pocso Case 2
Video_icon

Film Nagar: అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ శివారెడ్డి పై కేసు నమోదు
TJR Sudhakar Babu Comments on Chandrababu Dirty Politics 3
Video_icon

TJR Sudhakar: చంద్రబాబు చరిత్రే నీచ, నికృష్ణ, చండాలపు రాజకీయాలు
YSRCP Sathish Reddy Satires On Power Protocol Package 4
Video_icon

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో YSRCP జెండా ఎగరేస్తాం: YS అవినాష్ రెడ్డి
GO Released For Adani Data Center In Visakhapatnam 5
Video_icon

విశాఖలో అదానీ డేటా సెంటర్ బాబుకి చెంప చెల్లుమనేలా జీవోతో క్లారిటీ
Advertisement
 