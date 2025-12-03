 పెన్షన్ నగదు కోతపై గ్రామస్తుల ఆగ్రహం | deducted house tax arrears directly from pension cash distribution | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పెన్షన్ నగదు కోతపై గ్రామస్తుల ఆగ్రహం

Dec 3 2025 1:41 PM | Updated on Dec 3 2025 1:50 PM

deducted house tax arrears directly from pension cash distribution

కాకినాడ జిల్లా: తుని మండలం లోవకొత్తూరు గ్రామంలో పెన్షన్ నగదు పంపిణీ సమయంలో ఒక ఉద్యోగి ఇంటి పన్ను బకాయిలను తగ్గించుకుని డబ్బులు ఇచ్చిన ఘటన వివాదానికి దారితీసింది. పెన్షన్ డబ్బులు తమ హక్కు అని, వాటిని ఇతర బకాయిలకు ఎలా కట్‌ చేస్తారని ప్రశ్నించారు. ఇంటి పన్ను మా ఇష్టము వచ్చినప్పుడు కడతాం, పెన్షన్ డబ్బులు కట్ చేయవద్దు అంటూ ఒక మహిళ.. సదరు ఉద్యోగిని నిలదీసింది.

కాగా, బాధితురాలు మాట్లాడుతూ.. పెన్షన్ నగదు ప్రజల హక్కు అని, దానిని ఇతర బకాయిలకు జమ చేయడం అన్యాయం అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అయితే, ఈ మాటలతో ఆగ్రహించిన ఉద్యోగి, తనని ఎందుకు వీడియో తీస్తున్నారని ప్రశ్నిస్తూ స్థానికులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. గ్రామస్తులు పెన్షన్ డబ్బులు కట్ చేయడం అన్యాయం అని, ఇది ప్రజల హక్కులను ఉల్లంఘించడం అని ఆరోపించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఉప్పల్‌ స్టేడియం: ఇదేం అభిమానం?.. ఉలిక్కిపడ్డ హార్దిక్‌, అభిషేక్‌ (చిత్రాలు)
photo 2

చీరలో కుందనపు బొమ్మలా నభా నటేష్ (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌ గోల్కొండలో అగ్నివీర్ అవుట్ పరేడ్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

'ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా' మూవీ థాంక్స్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

సుడిగాలి సుధీర్ ‘గోట్(GOAT)’ సినిమా టీజర్ రిలీజ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Sarpanch Election Nominations In Heerapur Village Adilabad 1
Video_icon

సర్పంచ్ ఎన్నికల బరిలో దిగిన అత్తాకోడళ్లు
Andhra King Taluka Success Meet 2
Video_icon

Andhra King Taluka: సినిమా హిట్టే... మరీ ఏంటి ఇది?
Samantha Naga Chaitanya And Shobitha in One Film 3
Video_icon

సమంత, నాగ చైతన్య, శోభిత కలిసి నటించారా..! ఆ సినిమా ఏదంటే..?
Scrub Typhus Alert In Andhra Pradesh 4
Video_icon

చూడ్డానికి చిన్నది.. కుట్టిందో ..!
Chandrababu Govt Conspiracy On Jogi Ramesh Family 5
Video_icon

జోగి రమేష్ కుటుంబంపై చంద్రబాబుకు తీరని కక్ష..
Advertisement
 