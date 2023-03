ఈశాన్యంలో బీజేపీ భారీ విజయం

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. త్రిపుర, నాగాలాండ్‌లో భారీ మెజార్టీతో దూసుకుపోయింది. ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ ప్రారంభం నుంచే బీజేపీ పూర్తి ఆధిక్యం కనబరిచింది. దీంతో, రెండు రాష్ట్రా‍ల్లో భారీ వికర్టీని అందుకుంది.

- త్రిపురలో 60 స్థానాలకు గానూ దాదాపు 33 స్థానాల్లో బీజేపీలో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. మ్యాజిక్‌ ఫిగర్‌ 31ని క్రాస్‌ చేయడంతో మరోసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతోంది.

- ఇక, కాంగ్రెస్‌, లెప్ట్‌ కూటమి 14 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది. టిప్రా 11 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది.

As per ECI, BJP leading on 33 seats out of 60 Assembly seats; Counting of votes underway #TripuraAssemblyElections2023 pic.twitter.com/uKPKZ0nzgP

- నాగాలాండ్‌లో బీజేపీ, ఎన్డీపీపీ కూటమి భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. 60 స్థానాలకు గానూ బీజేపీ కూటమి దాదాపు 36 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది.

Republican Party of India (Athawale) wins one seat and leads on one seat. pic.twitter.com/AtSGPWyhIO

#NagalandAssemblyElections2023 | Nationalist Democratic Progressive Party wins 1 seat, leading on 22 seats, BJP won two seats and leading on 11 seats

- ఇక్కడ కూడా మ్యాజిక్‌ ఫిగర్‌ 31ని క్రాస్‌ చేయడంతో​ కూటమి మరోసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు ఖాయమైంది. దీంతో బీజేపీ శ్రేణులు సంబురాలు చేసుకుంటున్నాయి.

- మరోవైపు.. మేఘాలయలో ఫలితాలు హంగ్‌ దిశగా వెళ్తున్నాయి. ఏ పార్టీకి స్పష్టమైన మెజార్టీ రాలేదు. సీఎం కాన్రాడ్‌ సంగ్మా నేషనల్‌ పీపుల్స్‌ పార్టీ 22 స్థానాల్లో ఆధిక్యంగా ఉంది.

#MeghalayaElections | As per official EC trends, CM Conrad Sangma's National People's Party leading on 22 of the total 59 seats so far. Counting of votes still underway, trends on 55 seats known.

BJP and Congress leading on 6 seats each pic.twitter.com/5KSsnt0PRq

