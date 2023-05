ముంబై: ‘ది కశ్మీర్‌ ఫైల్స్‌’ సినిమా దేశంలో రాజకీయంగా ప్రకంపనలు సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా అదే కోవలోకి ఇటీవలే విడులైన ది కేరళ స్టోరీ కూడా చేరింది. ఈ నేపథ్యంలో మతపరమైన భావోద్వేగాలను రెచ్చగొట్టే అవకాశం ఉందని పలు రాష్ట్రాలు ‘ది కేరళ స్టోరీ’ సినిమాను బ్యాన్‌ చేశాయి.

ఇక, పశ్చిమ బెంగాల్‌లో కూడా ఈ సినిమాను బ్యాన్‌ చేసింది తృణముల్‌ కాంగ్రెస్‌ సర్కార్‌. ఈ క్రమంలో సీఎం మమతా బెనర్జీ సంచలన కామెంట్స్‌ చేశారు. ఈ రెండు సినిమాలపై మమత స్పందిస్తూ.. "ది కాశ్మీర్ ఫైల్స్" అంటే ఏమిటి? అది ఒక వర్గాన్ని కించపరచడమే. "ది కేరళ స్టోరీ" అంటే ఏమిటి?.. ఇది వక్రీకరించిన కథ అంటూ సీరియస్‌ అయ్యారు. అందుకే కేరళ స్టోరీ సినిమాను బ్యాన​్‌ చేసినట్టు తెలిపారు.

What is "The Kashmir Files"? it is to humiliate one section. What is "The Kerala Story"?... It is a distorted story: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/yRFwhlumum

— ANI (@ANI) May 8, 2023