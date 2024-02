భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్ధ (ఇస్రో) చేపడుతున్న గగన్‌ యాన్‌ ప్రయోగం ద్వారా అంతరిక్షంలో కాలు మోపనున్న వ్యోమగాములను ప్రధాని మోదీ అభినందించారు. ఇస్రో మరో భారీ అంతరిక్ష ప్రయోగానికి సిద్ధమవుతోంది. చంద్రయాన్ ప్రయోగాలు, ఆదిత్య మిషన్ ప్రయోగాలతో అంతర్జాతీయంగా ఇస్రో పేరు ప్రపంచమంతటా మార్మోగుతోంది.

ఈ నేపథ్యంలో ఇస్రో గగన్ యాన్ పేరుతో మరో భారీ ప్రయోగానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. తాజాగా అంతరిక్షానికి వెళ్లే నలుగురు వ్యోమగాములను ఇస్రో ఎంపిక చేసింది. వీరి పేర్లు, ఇతర వివరాలను వెల్లడించింది. గగన్ యాన్ ప్రయోగం కోసం ఇస్రో ఎంపిక చేసిన నలుగురు వ్యోమగాముల్లో గ్రూప్ కెప్టెన్ ప్రశాంత్ నాయర్, గ్రూప్ కెప్టెన్ అజిత్ కృష్ణన్, గ్రూప్ కెప్టెన్ అంగద్ ప్రతాప్, వింగ్ కమాండర్ శుభాన్షు శుక్లా ఉన్నారు.

ఈ నలుగురిని గగన్ యాన్‌ ప్రయోగంలో భాగంగా అంతరిక్షానికి పంపనున్నట్లు ఇస్రో మంగళవారం వెల్లడించింది. ఈ నేపధ్యంలో ఈ వ్యోమగాములకు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ నలుగురిని ప్రధాని మోదీ స్వయంగా కలిసి అభినందనలు తెలిపారు.

గగన్‌ యాన్‌ తొలి మానవ సహిత అంతరిక్ష మిషన్. దీనిలో భూమి నుంచి 400 కిలోమీటర్ల దూరంలో మూడు రోజులపాటు అంతరిక్షంలో ఈ ఆస్ట్రోనాట్లు పరిశోధనలు సాగించనున్నారు. కాగా ఈ మిషన్‌లో పాల్గొనే ఆస్ట్రోనాట్లు సురక్షితంగా తిరిగి సముద్రంలో ల్యాండ్ అయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.



Meet the 4 Indians going to space as part of the Gaganyaan mission!

-Group captain Prasanth Balakrishnan Nair

-Group captain Ajit Krishnan

-Group captain Angad Pratap

-Wing commander Shubhanshu Shukla pic.twitter.com/EDxkwwJ1Du

