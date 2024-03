సినిమా జానర్‌ ఏదైనా గ్లామర్‌ తప్పని సరిగా మారుతోందిప్పుడు. దర్శకుడు సుందర్‌.సీ చిత్రాల్లో కామెడికీ, గ్లామర్‌కు కొదవే ఉండదు. అలా సుందర్‌.సీ ప్రధాన పాత్రలో నటించి స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించిన చిత్రం అరణ్మణై చిత్రం. దీన్ని ఆయన సతీమణి, నటి కుష్బూ నిర్మించారు. హారర్‌ కామెడీ జానర్‌లో రూపొందిన ఆ చిత్రం మంచి విజయాన్ని సాధించింది. దీంతో వరుసగా మరో రెండు సీక్వెల్స్‌ను తెరకెక్కించారు. అవీ హిట్‌ కావడంతో తాజాగా నాలుగో సీక్వెల్‌ను తెరకెక్కించారు. దీని పేరు అరణ్మణై 4.

హారర్‌ + కామెడీ

సుందర్‌.సీతో పాటు తమన్నా, రాశీఖన్నా, యోగిబాబు ప్రధాన పాత్రలు పోషించిన ఇందులో కోవైసరళ, గరుడ రామ్, దర్శకుడు కేఎస్‌.రవికుమార్ తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. హిహ్‌ హాప్‌ తమిళా సంగీతం, ఇ.కృష్ణస్వామి ఛాయాగ్రహణం అందించారు. దీనికి బెంజ్‌ మీడియా అధినేత ఏసీఎస్‌ అరుణ్‌కుమార్‌ సమర్పకులుగా వ్యవహరించారు. ఇది కూడా గత సీక్వెల్స్‌ మాదిరిగానే హారర్‌ కామెడీ నేపథ్యంలో రూపొందడం విశేషం.

ఆ ఇద్దరే హైలైట్‌

ఈ మూవీలో తమన్నా, రాశీఖన్నాలే హైలైట్‌. అందాలు ఆరబోయడంలో ఒకరితో ఒకరు పోటీపడినట్లు కనిపిస్తోంది. మరో విషయం ఏమిటంటే తమిళంలో ప్రస్తుతం వీరి చేతిలో ఉన్న ఒకే ఒక్క చిత్రం ఇదే. నిర్మాణ కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకున్న అరణ్మణై 4 నిజానికి ఈ ఏడాది జనవరిలోనే విడుదల కావాల్సింది. పలు కారణాల రీత్యా వాయిదా పడింది. తాజాగా ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్‌లో విడుదల చేయనున్నట్లు యూనిట్‌ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

Some say this Mansion is very chill, and some say it is very chilling 👻

This April #Aranmanai4 is coming to give your summer a nice dose of laughter and a whole lot of chills and thrills... So are you ready?

A Film by #SundarC

A @hiphoptamizha Musical@khushsundar… pic.twitter.com/jUXWUssujV

— Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks) March 27, 2024