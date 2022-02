Samantha And Karthi To Pair Up For Kollywood Movie: టాలీవుడ్​ స్టార్ హీరోయిన్​ సమంత వరుస సినిమాలతో ఫుల్​ జోష్​ మీదుంది. ఇప్పటికే హాలీవుడ్​​, బాలీవుడ్​, టాలీవుడ్, కోలీవుడ్​లో పలు ప్రాజెక్టులతో ఫుల్​ బిజీగా ఉంది. విభిన్న చిత్రాలు, వెబ్​ సిరీస్​లలో వైవిధ్య పాత్రలు పోషిస్తూ ప్రేక్షకులను, అభిమానులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. అయితే తాజాగా సమంత మరో కోలీవుడ్​ స్టార్ హీరో పక్కన నటించనున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అతనెవరో కాదు కోలీవుడ్​తోపాటు టాలీవుడ్​లో అభిమానులను సంపాదించుకున్న ప్రముఖ తమిళ హీరో కార్తి.

కార్తి సరసన నటించేందుకు సమంతను సంప్రదించినట్లు కోలీవుడ్​లో వార్తలు గుప్పుమంటున్నాయి. ఈ సినిమాను తమిళ చిత్రం 'బ్యాచిలర్​'తో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సతీష్ సెల్వకుమార్​ దర్శకత్వం వహించనున్నాడు. ఈ మూవీకి సంబంధించిన పూర్తి స్క్రిప్ట్​ రెడీ అయిందట. ఈ చిత్రంలోనే కార్తీ పక్కన జంటగా నటించేందుకు సమంతను సంప్రదించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విషయానికి సంబంధించి త్వరలో అధికారిక ప్రకటన వెలువడనుందని సమాచారం.