Is Ravi Teja Less Remuneration For Rama Rao On Duty: చిన్న తరహా రోల్స్​ చేస్తూ, ఎంతో కష్టపడి, ఎలాంటి బ్యాక్​గ్రౌండ్​ లేకుండా మాస్​ మహారాజాగా ఎదిగాడు రవితేజ. ఎంత ఎదిగినా డౌన్​ టు ఎర్త్​ ఉంటాడు. ప్రస్తుతం వరుస పెట్టి సినిమాలు చేస్తూ ఫుల్​ జోష్​ మీదున్నాడు. ఇటీవలే 'రామారావు ఆన్ డ్యూటీ' సినిమా టీజర్​ విడుదలైంది. ఈ ట్రైలర్​ ట్రెండింగ్​లో దూసుకెళ్లిపోతోంది. అయితే ఈ సినిమా కోసం రవితేజ తీసుకున్న రెమ్యునరేషన్​ ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్​గా మారింది. ఈ సినిమాకు రవితేజ తక్కువ పారితోషికం తీసుకున్నాడని టాలీవుడ్​ టాక్.

శరత్ మండవ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రానికి రవితేజ రోజుకు రూ. 50 లక్షలు తీసుకున్నాడని సమాచారం. షూటింగ్ కోసం రవితేజ 20 నుంచి 25 వర్కింగ్​ డేస్ పనిచేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమా కోసం రవితేజకు మొత్తంగా రూ. 10 నుంచి 12 కోట్లు రెమ్యునరేషన్ ఇచ్చారట. అయితే రవితేజ సాధారణంగా తీసుకునే పారితోషికానికి తక్కువని టాక్. సాధారణంగా రవితేజ ఒక సినిమాకు రూ. 15 కోట్లు తీసుకుంటాడని టాలీవుడ్​ వర్గాల సమాచారం. ఇంకా 2 నుంచి 3 రోజుల సినిమా చిత్రీకరణ మిగిలి ఉందని తెలుస్తోంది. అలాగే ఈ మూవీని ఏప్రిల్ 15న విడుదల చేస్తారని టాక్​ వినిపిస్తోంది.