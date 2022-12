దక్షిణాదిలో ఓ రేంజ్‌లో స్టార్‌డమ్ ‍సంపాదించుకున్ననటి రష్మిక మందన్నా. ఈ భామ బాలీవుడ్‌లో‌ మిషన్‌ మజ్ను అనే చిత్రం ద్వారా ఎంట్రీ ఇస్తోంది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన క్రేజీ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. సిద్ధార్థ్‌ మల్హోత్రా కథానాయకుడిగా నటిస్తున్నారు.

తాజాగా ఈ సినిమా విడుదల తేదీని చిత్ర బృందం ప్రకటించింది. షంతను బాగ్చీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని నేరుగా ఓటీటీలోనే రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. వచ్చే ఏడాది జనవరి 20న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదల కానున్నట్లు వెల్లడించారు. 1970ల నాటి కథతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో రా ఏజెంట్‌గా సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాను రోనీ స్క్రూవాలా, అమర్‌ బుటాలా, గరిమ మెహతా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఇప్పటికే విడుదల కావాల్సి ఉండగా, వాయిదా పడుతూ వచ్చింది.

And now it’s Mission Majnu time ❤️

Are y’all ready my loves ? 😚❤️#MissionMajnu #DeshKeLiyeMajnu #NetflixIndia pic.twitter.com/hKYRx2B2DI

