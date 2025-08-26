 తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు 'కొత్త లోక'.. ఆసక్తిగా ట్రైలర్! | Malayalam Film Kotha Lokah Telugu Trailer out Now | Sakshi
Kotha Lokah Chapter 1 Trailer: తెలుగులోనూ 'కొత్త లోక' రిలీజ్.. ఆసక్తిగా ట్రైలర్!

Aug 26 2025 9:23 PM

Malayalam Film Kotha Lokah Telugu Trailer out Now

వారం సినీ ప్రియులను అలరించేందుకు మరో ఆసక్తికర మూవీ రానుంది. మలయాళ చిత్రం కొత్త లోక తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. మూవీని కొత్త లోక: చాప్టర్‌ 1 చంద్ర పేరుతో తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. నేపథ్యంలో తెలుగు ట్రైలర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ట్రైలర్ చూస్తుంటే మూవీని ఫాంటసీ థ్రిల్లర్గానే తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ ఫాంటసీ థ్రిల్లర్లో కల్యాణి ప్రియదర్శన్‌, నస్లేన్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. మూవీకి డామినిక్‌ అరుణ్‌ దర్శకత్వం వహించారు. చిత్రాన్ని తెలుగులో సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్రిలీజ్ చేస్తోంది. సినిమా ఆగస్టు 29 థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. కాగా.. సినిమాకు జేక్స్ బెజోయ్ సంగీతమందించారు.

