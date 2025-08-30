 'కూలీ' కల్యాణికి బంపరాఫర్.. లోకేశ్ పక్కన హీరోయిన్‌గా! | Director Lokesh Kanagaraj to Debut as Hero in Arun Matheswaran's Film with Actress Rachitha Ram | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Lokesh Kanagraj: మొన్న డైరెక్షన్.. ఇప్పుడు రొమాన్స్?

Aug 30 2025 4:20 PM | Updated on Aug 30 2025 4:34 PM

Lokesh Kanagaraj Acted With Rachita Ram

దర్శకులు అనగానే చాలావరకు తెర వెనకే ఉంటారు. అప్పుడప్పుడు లేదంటే కెరీర్‌లో ఓ దశ దాటిన తర్వాత నటులుగు మారుతుంటారు. కానీ తమిళ స్టార్ డైరెక్టర్ లోకేశ కనగరాజ్ మాత్రం కెరీర్ పీక్‌లోనే హీరోగా ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నాడు. ఈ విషయం చాన్నాళ్ల క్రితమే బయటకొచ్చినప్పటికీ ఇప్పుడు మరో క్రేజీ అప్‌డేట్ వినిపిస్తుంది. ఇది తెలిసిన నెటిజన్లు షాకవుతున్నాయి. ఇంతకీ ఏంటి విషయం?

(ఇదీ చదవండి: హీరోయిన్‌కి సూపర్ పవర్స్ ఉంటే.. 'కొత్త లోక' రివ్యూ)

'కూలీ' సినిమాతో రీసెంట్‌గా ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన డైరెక్టర్ లోకేశ్ కనగరాజ్.. తర్వాత ఏ మూవీ చేస్తాడా అని అభిమానులు ఆలోచిస్తున్నారు. లెక్క ప్రకారం 'ఖైదీ 2' చేయాలి. కానీ ఆమిర్ ఖాన్‌తో ఓ సూపర్ హీరో మూవీ చేస్తాడనే రూమర్ వినిపిస్తుంది. ఈ విషయాలపై క్లారిటీ రావాలి. మరోవైపు తమిళ దర్శకుడు అరుణ్ మాతేశ్వరన్ తీయబోయే కొత్త చిత్రంతో లోకేశ్ కనగరాజ్ హీరోగా మారబోతున్నాడు. ఇప్పటికే లోకేశ్.. మార్షల్ ఆర్ట్స్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నాడని తెలుస్తోంది.

ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా రచిత రామ్‌ని ఎంపిక చేశారని సమాచారం. ఈ మధ్య లోకేశ్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'కూలీ'లో ఈమె.. కల్యాణి అనే పాత్ర చేసింది. మంచి క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంది. కన్నడలో స్టార్ హీరోయిన్ అయిన రచిత.. 'కూలీ'తో దక్షిణాదిలో ఫేమ్ సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పుడు లోకేశ్ సరసన హీరోయిన్‌గా ఈమెనే తీసుకున్నారట. ఇది కన్ఫర్మ్ అయిపోయిందని, త్వరలో ప్రకటన రానుందని టాక్. కొన్నాళ్ల క్రితం ఓ ఆల్బమ్ సాంగ్‪‌లో లోకేశ్ కనగరాజ్, శ్రుతి హాసన్‌తో కలిసి నటించాడు. ఇప్పుడు తన దర్శకత్వంలో యాక్ట్ చేసిన రచితతో నటించబోతున్నాడనమాట.

(ఇదీ చదవండి: పాడె మోసిన అల్లు అర్జున్‌, రామ్‌చరణ్‌.. వీడియో)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

అల్లు కనకరత్నం అంత్యక్రియల్లో పాల్గొన్న మెగా ఫ్యామిలీ (ఫోటోలు)
photo 2

అల్లు అరవింద్‌ తల్లి పార్థివదేహానికి సెలబ్రిటీల నివాళులు (ఫోటోలు)
photo 3

చిరంజీవి, బన్నీ, చరణ్‌లతో 'అల్లు కనకరత్నమ్మ' (ఫోటోలు)
photo 4

పేరుకు మాత్రమే 'దుబాయ్‌ యువరాణి'.. నిరాడంబర జీవితం (ఫోటోలు)
photo 5

ప్రొ కబడ్డీ లీగ్‌ 12వ సీజన్‌ను ప్రారంభించిన వైభవ్‌ సూర్యవంశీ (ఫొటోలు )

Video

View all
Huge Damage Kamareddy Roads Due to Flood 1
Video_icon

మాచారెడ్డి వద్ద పల్వంచ వాగు పొంగిపొర్లడంతో కొట్టుకుపోయిన రోడ్డు
Telangana Cabinet Green Signal For Sarpanch Elections 2
Video_icon

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు తెలంగాణ కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్
YS Jagan Pays Tribute to Allu Arjun Grandmother Kanakaratnam 3
Video_icon

అల్లు కనకరత్నమ్మ మృతి పట్ల వైఎస్ జగన్ సంతాపం
Allu Aravind Mother Kanakaratnam Passed Away 4
Video_icon

తెల్లవారుజామున కన్నుమూసిన అల్లు కనకరత్నం (94)
Kakani Govardhan Reddy Comments On Kotam Reddy Sridhar Reddy 5
Video_icon

కోటంరెడ్డి సంతకం పెడితేనే... శ్రీకాంత్ పెరోల్ పై కాకాణి కామెంట్స్
Advertisement
 