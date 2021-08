Kangana Ranaut Thalaivi Movie Release Date: ప్రేక్షకులంతా ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్నా ‘తలైవి’ మూవీ విడుదల తేదీ వచ్చేసింది. గతేడాది రిలీజ్‌ కావాల్సిన ఈ చిత్రం కరోనా కారణంగా వాయిదా పడుతూ వస్తోంది. చివరకు షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసుకుని ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో విడుదలకు సిద్ధంగా కాగా సెకండ్‌ వేవ్‌ కారణంగా థియేటర్లు మూత పడ్డాయి. దీంతో మళ్లీ సినిమా వాయిదా పడింది. దివంగత ముఖ్యమంత్రి జయలలీత బయోపిక్‌ కావడంతో ఈ మూవీని థియేటర్లోనే విడుదల చేయాలని మేకర్స్‌ నిర్ణయించుకున్నారు. దీంతో ‘తలైవి’ మూవీ ఏప్పుడు వస్తుందా అని ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. వారి ఎదురు చూపులకు పుల్‌స్టాప్‌ పెడుతూ తాజాగా మేకర్స్‌ సినిమా విడుదల తేదీని ప్రకటించారు.

The story of this iconic personality deserves to be witnessed only on the BIG SCREEN!

Pave way, for #Thalaivii as she is all set to make a superstar entry into the world of cinema, yet again, a place where she has always belonged! Thalaivii IN CINEMAS near you on 10th September! pic.twitter.com/e20oHvj5bw

— VIBRI (@vibri_media) August 23, 2021