 తండ్రి కాబోతున్న యంగ్‌ హీరో | Actor thrigun To Become A Father | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తండ్రి కాబోతున్న యంగ్‌ హీరో

Sep 4 2025 10:56 AM | Updated on Sep 4 2025 11:12 AM

Actor thrigun To Become A Father

నటుడు అదిత్‌ అరుణ్‌ (త్రిగుణ్‌) తండ్రి కాబోతున్నాడు. తాజాగా ఒక వీడియోతో విషయాన్ని పంచుకున్నాడు. చిత్రపరిశ్రమలో ఎలాంటి బ్యాగ్రౌండ్‌ లేకున్నా సరే టాలెంట్ను నమ్ముకుని వచ్చి హీరోగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న త్రిగుణ్‌.. మొదట కథ అనే సినిమాతో పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టాడు. అలాగే ఆర్జీవి తెరకెక్కించిన కొండా చిత్రంతో మంచి పేరు తెచ్చుకోవడంతో పాటు తెలుగు ప్రేక్షకులందరికి చాలా దగ్గరయ్యారు. రీసెంట్గా లైన్మ్యాన్‌, ఉద్వేగం వంటి చిత్రాలతో మెప్పించారు.

త్రిగుణ్‌ 2023 సెప్టెంబర్లో నివేదిత అనే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నారు. తమిళనాడు తిరుపురులో జరిగిన వారి పెళ్లికి పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఇప్పుడు దంపతులు మొదటి బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. నివేదిత సీమంతం కూడా ఘనంగా జరిగింది. అందుకు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు ఆయన పంచుకున్నారు. సెప్టెంబర్‌ 24 తమ కుటుంబంలోకి మరో వ్యక్తి రాబోతున్నారని త్రిగుణ్చెప్పుకొచ్చారు.

చెన్నైలో పుట్టి పెరిగిన త్రిగుణ్ కథ అనే చిత్రంతో వెండితెరపైకి అడుగుపెట్టారు. ఆ తర్వాత త్రిగుణ్ పలు సినిమాల్లో నటించారు. వైవిధ్యభరితమైన కథలతో తన సినీ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించారు. రామ్‌గోపాల్‌ వర్మ తెరకెక్కించిన ‘కొండా’ చిత్రంతో ఫేమస్ అయ్యాడు. పీవీఎస్ గరుడ వేగ, డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ, డియర్ మేఘ, చీకటి గదిలో చితక్కొట్టుడు, ప్రేమదేశం, కథ కంచికి.. మనం ఇంటికి, తుంగభద్ర, 24 కిస్సెస్, కిరాయి, లైన్‌మెన్‌ లాంటి చిత్రాల్లో నటించారు. త్రిగుణ్ ప్రస్తుతం తెలుగు, తమిళంలో పలు చిత్రాల్లో నటిస్తున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

చీరలో నభా నటేష్.. గ్లామర్‌తో షేక్‌ చేసేలా స్టన్నింగ్‌ లుక్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

'కొత్త లోక' మూవీ సక్సెస్‌మీట్‌లో కల్యాణి ప్రియదర్శన్‌, దుల్కర్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

సింగపూర్‌లో చిల్ అవుతోన్న సంక్రాంతికి వస్తున్నాం బ్యూటీ.. ఫోటోలు
photo 4

హీరోయిన్ శ్రద్దా శ్రీనాథ్.. ఆగస్ట్‌ ఇలా గడిచింది (ఫొటోలు)
photo 5

మాళవిక 'హృదయపూర్వం' జ్ఞాపకాలు.. ఫుల్ హ్యాపీ (ఫొటోలు)

Video

View all
KSR Live Show On Chandrababu Lies On AP Farmers Problem 1
Video_icon

KSR Live Show: రైతుల కష్టాలపై రాజకీయ రాకాసులు..!
YS Jagan Slams Chandrababu Govt Over Famers Problems 2
Video_icon

రైతుల పరిస్థితి దారుణంగా ఉంటే మీలో చలనం లేదా చంద్రబాబూ?
Turakapalem Village In Fear After Series Of Deaths 3
Video_icon

తురకపాలెంలో 3 నెలల్లో 45 మంది మృత్యువాత
Bhagyanagar Utsav Committee Protests Over Tank Bund Immersion 4
Video_icon

నిమజ్జన ఏర్పాట్లపై భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి అసహనం
Prabhas Spirit Movie Story Leak 5
Video_icon

స్పిరిట్ స్టోరీ లీక్.. సరికొత్తగా ప్రభాస్
Advertisement
 