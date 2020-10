సాక్షి, హైదరాబాద్‌: న‌టుడు జీవితా రాజ‌శేఖ‌ర్ కుటుంబ సభ్యులు క‌రోనా మహమ్మారి బారిన ప‌డ్డారు. ఈ విష‌యాన్ని స్వ‌యంగా రాజ‌శేఖ‌ర్ ట్విటర్ ద్వారా వెల్లడించారు. త‌న‌తో పాటు భార్య జీవిత‌, పిల్ల‌లు శివానీ, శివాత్మిక‌ల‌కు క‌రోనా సోకిన విష‌యం నిజ‌మేన‌ని, ప్ర‌స్తుతం ఆస్పత్రి‌లో చికిత్స పొందుతున్న‌ట్లు తెలిపారు. ‘పిల్లలిద్ద‌రూ పూర్తిగా కోలుకున్నారని.. జీవిత,‌ తాను మాత్రం ఇంకా వైద్యుల సంర‌క్ష‌ణ‌లోనే ఉన్న‌ట్లు వెల్ల‌డించారు. ప్ర‌స్తుతం మా ఇద్ద‌రి ఆరోగ్యం బాగానే ఉంది. త్వ‌ర‌లోనే ఇంటికి వెళ్తామంటూ’ ట్వీట్ చేశారు. హిందీ ‘2 స్టేట్స్‌’ తెలుగు రీమేక్‌లో శివానీ న‌టిస్తుండ‌గా, విష్ణు విశాల్‌ హీరోగా వెంకటేశ్‌ దర్శకత్వంలోనూ క‌థానాయిక‌గా ఛాన్స్ కొట్టేశారు. ఈ సినిమాతో హీరోయిన్‌గా శివానీ ప‌రిచ‌యం కానుంది. ఇక నూతన దర్శకుడు దుర్గానరేశ్‌ గుట్ట డైరెక్షన్‌లో ‘విధివిలాసం’ సినిమాలో శివాత్మిక న‌టిస్తుంది. ఈ సినిమాలో అరుణ్‌ అదిత్ జోడిగా ఆమె క‌నిపించ‌నున్నారు. (ఇంటికి చేరుకున్న హీరోయిన్‌.. ఆత్మీయ స్వాగతం)

The news is true that Jeevitha, Kids and I have tested positive for corona and are currently being treated in the hospital.

Both the kids are completely out of it, Jeevitha and I are feeling much better and will be back home soon!

Thank you !

— Dr.Rajasekhar (@ActorRajasekhar) October 17, 2020