హాట్‌ ఎయిర్‌ బెలూన్‌లలో పయనిస్తూ ఆకాశపు వీధిని చూడటం అనేది ఒక త్రిల్‌. సాహస క్రీడలంటే ఇష్టపడే వారు ఈ బెలుస్‌లలో పయనించడానికి ఎంతో ఇష్టపడతారు. అచ్చం అలానే కొందరు పర్యాటకులు ఒక హాట్‌ ఎయిర్‌ బెలూన్‌లో పయనిస్తుండగా విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఏమోందో ఏమో! ఒక్కసారి మంటలు చుట్టుముట్టాయి. దీంతో బెలూన్‌ గోండోలాలో ఉన్న ప్రయాణికులు భయంతో దూకేయగా..మరికొందరూ ఆ మంటల్లో చిక్కుకుపోయారు.

ఈ ఘటనలో ఒక చిన్నారి ముఖానికి తీవ్ర గాయాలు కాగా, దూకేయడంతో తొడ ఎముక ఫ్రాక్చర్‌ అయ్యింది. భాదితులను 39 ఏళ్ల మహిళ, 50 ఏళ్ల వృద్ధురాలిగా గుర్తించారు. ఇంకా ఇతర ప్రయాణకులెవరైనా ఆ బెలున్‌ గోండోలాలో ఉన్నారనే తెలియాల్సి ఉంది. మెక్సికో నగరానికి ఈశాన్యంగా ఉన్న టియోటిహుకాన్‌ అనే ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రం వద్ద ఈ హాట్‌ హెయిర్‌ బెలూన్లను టూరిస్టుల కోసం ఏర్పాటు చేశారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట హల్‌చల్‌ చేస్తోంది.

Mexico 🇲🇽

! Breaking news!🚨🚨

Saturday, April 01, 2023, in the morning hours.

a hot air balloon catches fire and collapses in Teotihuacan, 2 people are reportedly dead.

The events occurred this morning in the vicinity of the Pyramid of the Sun and the area was cordoned off. pic.twitter.com/DlzJdv2oHH

