హమాస్‌ ఉగ్రవాదుల్ని ఏరివేసే లక్ష్యంతోనే.. గాజాపై ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులకు దిగింది. గాజాలోని 3,600 హమాస్‌ స్థావరాలపై దాడులు చేసినట్లు ఇజ్రాయెల్‌ ప్రకటించుకుంది. ఉద్రిక్తతలు మొదలైన ఈ ఆరు రోజుల్లో.. నాలుగు వేల టన్నుల బరువున్న ఆరు వేల బాంబులను గాజాపై జారవిడిచినట్లు తెలిపింది. మరోవైపు ఇజ్రాయెల్‌ దాడులతో అమాయక ప్రజలతో పాటు తమ దగ్గర బందీలుగా ఉన్నవాళ్లు సైతం మృతి చెందినట్లు హమాస్‌ చెబుతోంది.

తాజాగా ఇజ్రాయెల్‌పై సంచలన ఆరోపణలు చేసింది న్యూయార్క్‌కు చెందిన హ్యుమన్‌ రైట్స్‌ వాచ్‌ అనే సంస్థ. ఈ యుద్ధంలో ఇజ్రాయెల్‌ వైట్‌ పాస్ఫరస్‌ బాంబులు ఉపయోగిస్తోందని ఆరోపించింది. ‘‘అక్టోబరు 10న లెబనాన్‌పై, అక్టోబరు 11న గాజాపై ఇజ్రాయెల్‌ ప్రయోగించిన ఆయుధాలకు సంబంధించిన వీడియోలను పరిశీలించాం. వాటిలో వైట్ పాస్ఫరస్‌ ఆనవాళ్లు ఉన్నాయి. ఇవి పౌరులపై దీర్ఘకాలిక ప్రభావం చూపుతాయి’’ అని హ్యుమన్‌ రైట్స్ వాచ్‌ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. అయితే ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యం మాత్రం.. గాజాలో వైట్ పాస్ఫరస్‌ బాంబులు ప్రయోగించలేదని చెబుతోంది.

