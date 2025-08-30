 ఆర్‌బీఐ కఠిన నిర్ణయం: రెండు బ్యాంకులకు జరిమానా | RBI Imposes Fines on Bandhan Bank and Nanded DCC Bank for Regulatory Failures | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆర్‌బీఐ కఠిన నిర్ణయం: రెండు బ్యాంకులకు జరిమానా

Aug 30 2025 2:45 PM | Updated on Aug 30 2025 2:55 PM

RBI Imposes Penalty Bandhan Bank and Nanded District Central Co Operative Bank Limited

నియమాలను పాటించడంలో విఫలమైన బ్యాంకులపై 'రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా' (RBI) కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇప్పటికే పలు బ్యాంకులకు భారీ జరిమానాలు విధించిన ఆర్‌బీఐ.. తాజాగా బంధన్ బ్యాంక్, నాందేడ్ డిస్ట్రిక్ట్ సెంట్రల్ కో ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్‌కు జరిమానా విధించింది.

ఆదేశాలను పాటించలేకపోవడం వల్ల బంధన్ బ్యాంక్‌కు రూ. 44.7 లక్షల జరిమానా విధించడం జరిగిందని ఆర్‌బీఐ స్పష్టం చేసింది. ముఖ్యంగా కొంత మంది ఉద్యోగుల వేతనాలను కమిషన్ రూపంలో చెల్లించినట్లు ఆర్‌బీఐ వెల్లడించింది. అంతే కాకుండా.. బ్యాంక్ కొన్ని ఖాతాల డేటాకు సంబంధించి బ్యాక్ ఎండ్ ద్వారా మాన్యువల్ జోక్యాన్ని నిర్వహించిందని.. సిస్టమ్‌లోని నిర్దిష్ట వినియోగదారు వివరాలతో యాక్సెస్ ఆడిట్ ట్రయల్స్/లాగ్‌లను సంగ్రహించలేదని తెలిపింది.

మహారాష్ట్ర కేంద్రంగా కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తున్న 'నాందేడ్ డిస్ట్రిక్ట్ సెంట్రల్ కో ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్‌'కు ఆర్‌బీఐ రూ. 45వేలు జరిమానా విధించింది. కేవైసీ నిబంధనలను పాటించకపోవడం, అనుమానాస్పద లావాదేవీలను గుర్తించేటువంటి సాఫ్ట్‌వేర్ ఏర్పాటు చేయకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల ఈ ఫైన్ విధించినట్లు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వెల్లడించింది.

ఇదీ చదవండి: ట్రంప్ వ్యాఖ్యలకు గట్టి సమాధానం!..అంచనాలు మించిన భారత్ జీడీపీ

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా.. బ్యాంకులపై జరిమానాలు విధించినప్పటికీ, ఈ ప్రభావం కస్టమర్ల మీద ఉండదు. అయితే బ్యాంకు కార్యకలాపాలపై ఆంక్షలు విధించినప్పుడు లేదా లైసెన్స్ రద్దు చేసినప్పుడు కస్టమర్లు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి కస్టమర్లు.. నిలక్ష్యంగా వ్యవహరించే బ్యాంకులకు కొంత దూరంగా ఉండాలి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

అల్లు అరవింద్‌ తల్లి పార్థివదేహానికి సెలబ్రిటీల నివాళులు (ఫోటోలు)
photo 2

చిరంజీవి, బన్నీ, చరణ్‌లతో 'అల్లు కనకరత్నమ్మ' (ఫోటోలు)
photo 3

పేరుకు మాత్రమే 'దుబాయ్‌ యువరాణి'.. నిరాడంబర జీవితం (ఫోటోలు)
photo 4

ప్రొ కబడ్డీ లీగ్‌ 12వ సీజన్‌ను ప్రారంభించిన వైభవ్‌ సూర్యవంశీ (ఫొటోలు )
photo 5

మాదాపూర్‌ : హైలైఫ్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో మోడల్స్‌ సందడి (ఫొటోలు )

Video

View all
YS Jagan Pays Tribute to Allu Arjun Grandmother Kanakaratnam 1
Video_icon

అల్లు కనకరత్నమ్మ మృతి పట్ల వైఎస్ జగన్ సంతాపం
Allu Aravind Mother Kanakaratnam Passed Away 2
Video_icon

తెల్లవారుజామున కన్నుమూసిన అల్లు కనకరత్నం (94)
Kakani Govardhan Reddy Comments On Kotam Reddy Sridhar Reddy 3
Video_icon

కోటంరెడ్డి సంతకం పెడితేనే... శ్రీకాంత్ పెరోల్ పై కాకాణి కామెంట్స్
Telangana Cabinet Approves Panchayat Raj Act Amendment 4
Video_icon

పంచాయతీరాజ్ చట్ట సవరణకు కేబినెట్ ఆమోదం
Worlds First Humanoid Robot Mall in China 5
Video_icon

చైనాలో సందడి చేస్తున్న రోబో షామా
Advertisement
 