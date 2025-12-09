Live Updates
ఇండిగో సంక్షోభం.. మెరుగైన పరిస్థితి
7 లక్షల మందికి రూ.745.7 కోట్ల రిఫండ్
- డిసెంబర్ 2 నుంచి సోమవారం వరకు 7,30,655 మంది ప్రయాణికులకు రిఫండ్
- రూ.745.7 కోట్లు వాపసు చేసినట్లు కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు వెల్లడి
- డిసెంబర్ 15 వరకు ఇండిగో ఎయిర్ లైన్స్ లో టికెట్లను రీబుక్ చేసుకునే వారు అదనపు ఛార్జీలు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
2025-12-09 07:56:08
ఇండిగోలో మెరుగైన పరిస్థితి
- స్టేటస్ అప్ డేట్ ను విడుదల చేసిన ఇండిగో
- సోమవారం 1800 పైగా నడిచిన విమానాలు
- తమ విమాన నెట్ వర్క్ ను పూర్తిగా పునరుద్ధరించినట్లు తెలిపిన ఇండిగో
- అయితే, దాదాపు 500 దేశీయ విమానాలు రద్దు
2025-12-09 07:36:31
