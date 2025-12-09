 ఇండిగో సంక్షోభం.. మెరుగైన పరిస్థితి | Indigo flight cancellation Row 8th Day Updates | Sakshi
ఇండిగో సంక్షోభం.. మెరుగైన పరిస్థితి

7 లక్షల మందికి రూ.745.7 కోట్ల రిఫండ్

  • డిసెంబర్ 2 నుంచి సోమవారం వరకు 7,30,655 మంది ప్రయాణికులకు రిఫండ్
  • రూ.745.7 కోట్లు వాపసు చేసినట్లు కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు వెల్లడి
  • డిసెంబర్ 15 వరకు ఇండిగో ఎయిర్ లైన్స్ లో టికెట్లను రీబుక్ చేసుకునే వారు అదనపు ఛార్జీలు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
2025-12-09 07:56:08

ఇండిగోలో మెరుగైన పరిస్థితి

  • స్టేటస్ అప్ డేట్ ను విడుదల చేసిన ఇండిగో
  • సోమవారం 1800 పైగా నడిచిన విమానాలు
  • తమ విమాన నెట్ వర్క్ ను పూర్తిగా పునరుద్ధరించినట్లు తెలిపిన ఇండిగో  
  • అయితే, దాదాపు 500 దేశీయ విమానాలు రద్దు
2025-12-09 07:36:31
