 ఇన్‌కమ్‌ ట్యాక్స్‌ రిటర్న్‌ కొత్తగా వేస్తున్నారా?.. | Filing ITR for First time Income Tax Dept shares detailed guide on e filing portal | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇన్‌కమ్‌ ట్యాక్స్‌ రిటర్న్‌ కొత్తగా వేస్తున్నారా?..

Aug 31 2025 2:20 PM | Updated on Aug 31 2025 2:32 PM

Filing ITR for First time Income Tax Dept shares detailed guide on e filing portal

మీరు వేతన జీవి అయినా, ఫ్రీలాన్సర్ లేదా ఇప్పుడే జాబ్ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించినప్పటికీ, మొదటిసారి ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్స్ (ITR) దాఖలు చేయడం సంక్లిష్టంగా అనిపించవచ్చు. అందుకే ఆదాయపు పన్ను శాఖ తరచుగా ఐటీ రిటర్నులను సౌకర్యవంతంగా, వేగంగా దాఖలు చేయడానికి చిట్కాలు, పద్ధతులను తెలియజేస్తుంటుంది.

ఐటీఆర్ దాఖలు చేయడానికి ముందు, పన్ను చెల్లింపుదారులు ఇన్కమ్ట్యాక్స్పోర్టల్లో నమోదు చేసుకోవడం చాలా అవసరం. ఫైలింగ్ ప్రక్రియను సజావుగా, సౌకర్యవంతంగా చేయడానికి, ఐటీఆర్ పోర్టల్లో ఎలా నమోదు చేసుకోవాలన్నదానిపై ఆదాయపు పన్ను శాఖ వివరణాత్మక గైడ్ను షేర్చేసింది. ఈ-పోర్టల్లో నమోదు చేసుకోవడానికి దశలవారీ గైడ్ను వివరిస్తూ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఎక్స్లో ఒక వీడియోను పోస్ట్ చేసింది.

ఐటీఆర్ పోర్టల్లో రిజిస్టర్ చేసుకోండిలా..

  • స్టెప్ 1: ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారిక వెబ్సైట్- www.incometax.gov.in కు వెళ్లండి. హోమ్ పేజీ ఎగువ కుడి వైపు మూలలో ఉన్న 'రిజిస్టర్' బటన్ పై క్లిక్ చేయండి.

  • స్టెప్ 2: యూజర్ టైప్ ట్యాబ్ లో 'ట్యాక్స్ పేయర్' ఎంచుకొని 'కంటిన్యూ' క్లిక్ చేయాలి.

  • స్టెప్ 3: 'పాన్' ఆప్షన్లో పర్మినెంట్ అకౌంట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి 'వెలిడేట్' క్లిక్ చేయాలి. మీరు ఆధార్తో పాన్ తప్పనిసరిగా లింక్ అయి ఉండాలి.

  • స్టెప్ 4: పాన్ వివరాలను ఇచ్చిన తర్వాత, మీ ఆధార్ లింక్డ్ మొబైల్ నంబర్కు వచ్చే వన్ టైమ్ పాస్వర్డును ఎంటర్ చేసి, 'కంటిన్యూ' మీద క్లిక్ చేయండి.

  • స్టెప్ 5: పూర్తి పేరు, పుట్టిన తేదీ, జెండర్‌, నివాస స్థితితో సహా ప్రాథమిక సమాచారాన్ని అందించండి. ఈ వివరాలను నమోదు చేసిన తర్వాత 'కంటిన్యూ' ఎంచుకోండి.

  • స్టెప్ 6: చెల్లుబాటులో ఉన్న కాంటాక్ట్ నెంబరు, ఈ-మెయిల్ ఐడీ, పూర్తి నివాస చిరునామా వంటి కాంటాక్ట్ వివరాలను నమోదు చేసి 'కంటిన్యూ' మీద క్లిక్ చేయండి.

  • స్టెప్ 7: మీరు ఇచ్చిన కాంటాక్ట్ నెంబరు, ఈమెయిల్ ఐడీపై రెండు వేర్వేరు ఆరు అంకెల ఓటీపీలను మీరు అందుకుంటారు. తర్వాత మీ కాంటాక్ట్ వివరాలను ధృవీకరించి సంబంధిత ఫీల్డ్ ల్లో ఓటీపీలను నమోదు చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఓటీపీలు రాకపోతే 'రీసెండ్ ఓటీపీ'పై క్లిక్ చేయండి

  • స్టెప్ 8: ఇప్పటివరకు అందించిన సమాచారం అంతటిని సమీక్షించుకుని అన్నీ సరిగ్గా ఉన్నట్లయితే 'కన్ఫర్మ్' మీద క్లిక్ చేయండి.

  • స్టెప్ 9: బలమైన పాస్వర్డ్ను క్రియేట్చేసుకుని మీ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ను ధృవీకరించండి. తరువాత, ధృవీకరించడానికి అదే పాస్వర్డ్ను మళ్లీ నమోదు చేయండి. చివరగా, వ్యక్తిగతీకరించిన లాగిన్ సందేశాన్ని సెట్ చేయండి. మీరు ఫిషింగ్ వెబ్సైట్లో లేరని, అధికారిక ఐటీ వెబ్సైట్లో ఉన్నారని నిర్ధారించడానికి ఈ దశ సహాయపడుతుంది.

  • పాస్ వర్డ్ పాలసీ: కనీసం 8 క్యారెక్టర్లు, గరిష్టంగా 14 క్యారెక్టర్లు ఉండాలి. ఇందులో అప్పర్ కేస్, లోయర్ కేస్ అక్షరాలు రెండూ ఉండాలి. ఒక సంఖ్య, ఒక ప్రత్యేక అక్షరాన్ని కలిగి ఉండాలి (ఉదా. @#$%).

  • స్టెప్ 10: రిజిస్టర్ పై క్లిక్ చేయాలి. దీంతో మీ ఈ-ఫైలింగ్ అకౌంట్ క్రియేట్అయ్యి లాగిన్ పేజీకి వెళ్తారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా వినాయక నిమజ్జనాలు (ఫొటోలు)
photo 2

‘మిరాయ్’ హీరోయిన్ అందానికి ఫిదా అవుతున్న యూత్ (ఫొటోలు)
photo 3

వీకెండ్‌ రష్‌ ..భక్తజన సంద్రంగా ఖైరతాబాద్ (ఫొటోలు)
photo 4

మాల్దీవుల్లో కాజల్ గ్లామర్ ట్రీట్.. ఫ్యామిలీ కలిసి (ఫొటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 30- సెప్టెంబరు 06)

Video

View all
Editor Murali Comments On Richard Wolff Shocking Analysis On Trump Tariff 1
Video_icon

Editor Comments: ట్రంప్ టారిఫ్ పై రిచర్డ్ వోల్ఫ్ సంచలన విశ్లేషణ
BJP Leaders Protest Against Congress Leaders Comments On PM Modi Mother 2
Video_icon

బీజేపీ కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్తత
Gangula Kamalakar Vs Ponnam Prabhakar In Telangana Assembly Session 3
Video_icon

Telangana Assembly: మాటకు మాట

Allu Arjun Reacts On YS Jagan Tweet 4
Video_icon

థాంక్యూ జగన్ గారు.. అల్లు అర్జున్ ట్వీట్

Devineni Avinash Sensational Comments On Chandrababu Over Budameru Floods 5
Video_icon

Devineni Avinash: విజయవాడకు వెన్నుపోటు పొడిచి ఈ రోజుతో సంవత్సరం..
Advertisement
 