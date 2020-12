న్యూఢిల్లీ: ఆపిల్ తన ఐఫోన్ మొబైల్ లో కొత్త సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్, నిబంధనలు తీసుకొచ్చినప్పటి నుండి ఫేస్‌బుక్ ఆపిల్ కొత్త విధానాలను వ్యతిరేకిస్తుంది. సోషల్ మీడియా దిగ్గజం ఫేస్‌బుక్ ఆపిల్ తన కొత్త విధానాలతో చిన్న వ్యాపారాలకు ఆటంకం కలిగిస్తోందని పేర్కొంది. ఈ నిబంధనల విషయంలో మాత్రం ఆపిల్ తనను తాను సమర్థించుకుంది. ఈ వివాదం మధ్య ఫేస్‌బుక్ తన ప్లాట్ ఫామ్ లో ఆపిల్ యొక్క అధికారిక పేజీని తొలిగించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియా కన్సల్టెంట్ "మాట్ నవరా" మొట్టమొదటిసారిగా ఫేస్‌బుక్ ఆపిల్ అధికారిక పేజీని గుర్తించలేదని మొదట కనుగొన్నాడు.(చదవండి: టెలిగ్రామ్ యూజర్లకు షాకింగ్ న్యూస్)

UPDATE

Facebook’s response:

- Apple’s FB page was *never* verified

- Other related FB Pages belonging to Apple are verified incl Apple Music, Apple Podcasts, Apple TV

- Reason why Apple’s FB Page is not verified: “The admins of a page need to initiate the verification process” https://t.co/tScKfD8Dkg

— Matt Navarra (@MattNavarra) December 23, 2020