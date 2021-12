CEO Vishal Garg Who Fired 900 On Zoom Call Takes Time Off With Immediate Effect: బెటర్‌ డాట్‌ కామ్‌ సీఈవోగా కిందటి ఏడాది ఫోర్బ్స్‌ జాబితాకు ఎక్కిన విశాల్‌ గార్గ్‌.. ఈమధ్య జూమ్‌ మీటింగ్‌ వ్యవహారంతో విమర్శల పాలైన విషయం తెలిసిందే. జూమ్‌ మీటింగ్‌ జరుగుతుండగా మధ్యలో ఒకేసారి 900 మందితో ‘మీ ఉద్యోగాలు పోయాన’ని ప్రకటించాడు. దీంతో రగడ మొదలైంది.

ఆన్‌లైన్‌ వేదికగా ఉద్యోగుల లేఆఫ్‌ ప్రకటన చేసిన బెటర్‌ డాట్‌ కామ్‌ సీఈవో విశాల్‌ గార్గ్‌ తీరును టెక్‌ దిగ్గజాలు సైతం తప్పుబట్టారు. ఈ విమర్శల పర్వం మధ్యే తాను చేసిన తప్పిదానికి క్షమాపణలు చెప్పాడు విశాల్‌. అయినప్పటికీ వివాదం సర్దుమణగడం లేదు. ఈ తరుణంలో శుక్రవారం అర్థాంతరంగా ఆయన్ని సెలవులపై తప్పించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

జూమ్‌లో ఉద్యోగుల తొలగింపు ప్రకటన చేసిన విశాల్‌కు.. ఈ-మెయిల్‌ ద్వారా సెలవులపై వెళ్లాలని బెటర్‌ డాట్‌ కామ్‌ కంపెనీ ఒత్తిడి చేసినట్లు రాయిటర్స్‌ ఓ కథనం ప్రచురించింది. ఈ మేరకు చీఫ్‌ ఫైనాన్షియల్‌ ఆఫీసర్‌ కెవిన్‌ ర్యాన్‌ ప్రస్తుతం బెటల్‌ డామ్‌ వ్యవహరాలను చూసుకుంటున్నారు. అంతేకాదు బోర్డుకు రిపోర్ట్‌ చేసే బాధ్యతను కూడా ఆయనే స్వీకరించారు అని ఆ కథనంలో పేర్కొంది.

అయితే కెవిన్‌తో పాటు కీలక వ్యవహారాలను చూసుకునేందుకు స్వతంత్ర్య బోర్డు (మూడో పార్టీ)కు బాధ్యతలు అప్పగించడమే అసలు ఆసక్తికి కారణమైంది. బిజినెస్‌ టైకూన్‌ల నుంచి విమర్శలు వెల్లువెత్తడం, షేర్ల విలువ పడిపోతుండడంతో విశాల్‌కు బెటర్‌ డాట్‌ కామ్‌ శాశ్వతంగా పక్కన పెట్టనుందా? అనే అనుమానం వ్యక్తం చేసింది రాయిటర్స్‌. అయితే ఇదంతా జిమిక్కు అని, వ్యవహారం చల్లబడే వరకు మాత్రమే బెటర్‌ డాట్‌ కామ్‌ తీసుకున్న చర్య మాత్రమేనని ఓ బిజినెస్‌ డెయిలీ కథనం ప్రచురించింది. పైగా క్రిస్మస్‌ బోనస్‌ అందుకున్న విషయాన్ని సైతం ప్రస్తావించింది. ఇదిలా ఉంటే ఈ ఊహాగానాలపై బెటర్‌ డాట్‌ కామ్‌ స్పందించలేదు.

.@betterdotcom’s CEO @vishalgarg_ lays off ~900 employees right before the holidays and ahead of the company’s public market debut.

The firm also got a $750 million cash infusion from its backers THIS WEEK, which include @SoftBank. pic.twitter.com/F8EfSkCRF6

— Bucky with the Good Arm (@benjancewicz) December 3, 2021