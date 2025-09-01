 న్యాయం జరగకపోతే ఉద్యమమే మార్గం | Village and Ward Secretariat Employees Demand to Govt | Sakshi
న్యాయం జరగకపోతే ఉద్యమమే మార్గం

Sep 1 2025 5:49 AM | Updated on Sep 1 2025 5:49 AM

Village and Ward Secretariat Employees Demand to Govt

ప్రభుత్వానికి గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగుల ఐక్యవేదిక హెచ్చరిక

ఈ నెలాఖరులోగా సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్‌ 

ఉద్యోగులు బానిసలుగా మారిన పరిస్థితులు తలెత్తాయని ఆవేదన

సాక్షి, అమరావతి: గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులకు న్యాయబద్ధంగా దక్కాల్సిన నోషనల్‌ ఇంక్రిమెంట్లు సెప్టెంబర్‌ నెలాఖరుకల్లా మంజూరు చే­యా­­లని ఉద్యోగుల ఐక్యవేదిక డిమాండ్‌ చేసింది. లేదంటే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసనలకు శ్రీకారం చుడతామని హెచ్చరించింది. ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటు­న్న పలు సమస్యలపై ఐక్యవేదిక రాష్ట్ర చైర్మన్‌ ఎండీ జాని పాషా, సెక్రటరీ జనరల్‌ విప్పర్తి నిఖిల్‌ కృష్ణ, కన్వీనర్‌ షేక్‌ అబ్దుల్‌ రజాఖ్‌ ఆదివారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. ప్రకటనలో ముఖ్యా­ంశాలు..

సచివాలయ ఉద్యోగులు సర్వీస్‌లో చేరి ఆరు సంవత్సరాలు పూర్తయినా నోషనల్‌ ఇంక్రిమెంట్లు మంజూరు కాలేదు.

⇒  ఒకే కేడర్‌లో ఆరు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసిన వారికి ఆటోమేటిక్‌ అడ్వాన్స్‌ స్కీమ్‌ ప్రకా­రం స్పెషల్‌ ఇంక్రిమెంట్‌ ఇవ్వాలన్న నిబంధన అమలు కాలేదు.

⇒ ఒకే కేడర్‌లో ఆరు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసిన వారికి ఆటోమేటిక్‌ అడ్వాన్స్‌ స్కీమ్‌ ప్రకా­రం స్పెషల్‌ ఇంక్రిమెంట్‌ ఇవ్వాలన్న 
నిబంధన అమలు కాలేదు.

⇒ ఈ అంశాల్లో న్యాయం జరగకపోతే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉద్యమానికి వెనుకాడబోము. 
⇒ పనిభారం, అన్యాయమైన ఆదేశాలను ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్నారు. 
⇒ సచివాలయాల శాఖ కేవలం సర్వేల శాఖగా మారిపోయింది.

⇒ పండుగలు, ఆదివారాలు, సెలవు దినాల్లోనూ తప్పనిసరి విధులు, ఇంటింటి సర్వేల వల్ల ఉద్యోగుల ఆత్మగౌరవం దెబ్బతింటోంది.  
⇒ రోజువారీ టార్గెట్ల ఒత్తిడితో కుటుంబ జీవితం దూరమవుతోంది. ఇది ఉద్యోగుల ఆత్మహత్యలకు సైతం దారితీస్తోంది.  

⇒ ఇక ఇటీవల జరిగిన అనైతిక బదిలీల ప్రక్రియతో ఉద్యోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.  
⇒ బదిలీల కోసం ప్రత్యేక నిబంధనలు రూపొందించి, స్టేషన్‌ సీనియారిటీ ఆధారంగా పారదర్శక విధానాన్ని అమలు చేయాలి.  
⇒ పేస్కేల్‌ అసమానతలు తొలగించి, కేడర్‌ అప్‌గ్రేడ్‌ చేయాలని పలు సార్లు వినతులు చేసినా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోలేదు. 

