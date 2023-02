సాక్షి, విశాఖపట్నం: విశాఖపట్నం నుంచి సికింద్రాబాద్‌ మధ్య ప్రయాణించే వందే భారత్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైలు మూడు గంటల ఆలస్యంగా బయలుదేరింది. ఖమ్మం వద్ద రైలు భోగి సి-12 కోచ్ పై గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు రాళ్లు రువ్వినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో..

ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్‌ విండో పగిలిపో​యింది. ఆ కోచ్ అద్దాలను మార్చడంతో రైలు బయలుదేరడం ఆలస్యం అయినట్లు తెలుస్తోంది. రైలు కోచ్ సీసీ ఫుటేజ్ ద్వారా నిందితులను గుర్తించారు పోలీసులు. వాళ్లను ట్రేస్‌ చేసే పనిలో ఉన్నారు.

Modi sir,Indian Railway ,I have planned my journey in #VandeBharatexpress Train need to start at vijayawada @10.05 AM but train is delayed is by above 3 hours late..its not about speed...Indian Railways needs to respect piblic time also #PMOIndia #NarendraModi #IndianRailways

— raf (@Hampi786) February 4, 2023