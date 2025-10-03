 గోపాల్ పూర్ దగ్గర తీరం దాటిన వాయుగుండం..ఉత్తరాంధ్ర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు | Cyclone Vayugundam crosses the coast heavy rains across North Andhra | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గోపాల్ పూర్ దగ్గర తీరం దాటిన వాయుగుండం..ఉత్తరాంధ్ర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు

Oct 3 2025 6:53 AM | Updated on Oct 3 2025 6:53 AM

audio
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Advertisement
 