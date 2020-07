తమిళనాడుకు చెందిన ఒక ఏనుగు ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియాలో హల్‌చల్‌ చేస్తోంది. బాబ్‌ కట్‌ హెయిర్‌స్టైల్‌లో ఉన్న ఆ ఏనుగు ఫోటోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌గా మారాయి. తమిళనాడుకు చెందిన ఇండియన్‌ ఫారెస్ట్‌ సర్వీస్‌ ఆఫీసర్‌(ఐఎఫ్‌ఎస్‌) సుధా రమన్‌ దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలను తన ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేశారు. ఈ ఏనుగును బాబ్‌ కట్‌ సింగమలం అని పిలుస్తుంటారు. ఈ హెయిర్‌స్టైల్‌ వల్లే ఈ ఏనుగు చాలా మంది ఫ్యాన్స్‌ తయారయ్యారు. మీరు దీనిని తమిళనాడు రాజగోపాలస్వామి దేవాలయంలో చూడొచ్చు అని ఆమె ట్వీట్‌ చేశారు. ఆ దేవాలయంలో ఈ ఏనుగు 2003 నుంచి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ట్వీట్‌కు ఇప్పటి వరకు 20.2కే లైక్‌లు రాగా, 3.3కే మంది రీట్వీట్‌ చేశారు. కొంత మంది బాంబ్‌ కట్‌ ఏనుగుతో దిగిన ఫోటోలను షేర్‌ చేస్తున్నారు. (పొట్టపై 10 వేల తేనెటీగల గూడుతో..)

She is famously known as "Bob-cut Sengamalam" who has a huge fan club just for her hair style. You can see her at Sri Rajagopalaswamy Temple, Mannargudi, Tamilnadu.

Pics from Internet. pic.twitter.com/KINN8FHOV3

— Sudha Ramen IFS 🇮🇳 (@SudhaRamenIFS) July 5, 2020