హానర్‌ గాలా ఫెస్టివల్‌ సేల్‌ :  నేటి నుంచే

సాక్షి, ముంబై : ప్రముఖ మొబైల్‌ మేకర్‌ హానర్‌ ఫెస్టివ్‌సేల్‌ సోమవారం ప్రారంభమైంది. చైనా మొబైల్ మేకర్ హువాయి సబ్ బ్రాండ్ హానర్ స్మార్ట్ ఫోన్లపై 5 రోజుల పాటు డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. నేటి (ఏప్రిల్ 8) నుంచి 12 వరకు సాగనుంది. ఈ కామర్స్ దిగ్గజాలు, అమెజాన్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్ ద్వారా హానర్‌ గాలా ఫెస్టివ్‌ సేల్‌ పేరుతో తీసుకొచ్చిన ఈ సేల్‌ లో దాదాపు 50 శాతం వరకు తగ్గింపును అందిస్తోంది. హానర్‌ 9 ఎన్‌, హానర్‌ 9లైట్‌, హానర్‌ 7ఏ, హానర్‌ 10 లైట్‌ తదితర ఫోన్లతోపాటు టాబ్లెట్లు, తదితర ఉత్పత్తులపై ఈ తగ్గింపు రేట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. మొత్తం రూ. 50 కోట్ల మేర ఈ ఆ ఫర్లను అందిస్తున్నామని కంపెనీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ధరలు :

హానర్‌ 9 ఎన్‌ (4జీబీ/64జీబీ) వేరియంట్‌ను రూ. 9,499లకే అందిస్తోంది. అసలు ధర : రూ.13999.

హానర్‌ 9 లైట్‌ (4జీబీ/64జీబీ) వేరియంట్‌ ధర రూ. 9,499గా ఉంది. అసలు ధర రూ. 14,999

హానర్‌ 9 ఐ (4జీబీ/64జీబీ) వేరియంట్‌ ను రూ.10, 999లకే అందిస్తోంది. అసలు ధర రూ. 17999

అమెజాన్‌ ధరలు

హానర్‌ ప్లే (4జీబీ/64జీబీ) వేరియంట్‌ ధర రూ. 13,999 లు. అసలు ధర 19,999

హానర్‌ 8 ఎక్స్‌ (4జీబీ/64జీబీ) వేరియంట్‌ ధర రూ. 12, 999లు. అసలు ధర 14,999

Celebrating 5 years of ‘Best Quality, True Price’ with #HONORGala. Sale Live on @Flipkart now - https://t.co/HbXIF9DLhw. Hurry! pic.twitter.com/EtHEbp5A7z

— Honor India (@HiHonorIndia) April 8, 2019