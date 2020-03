అందరికీ హోలీ శుభాకాంక్షలు: సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌

సాక్షి, అమరావతి: హోలి పండుగను పురస్కరించుకుని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రంగుల పండుగ అందరి జీవితాల్లో శాంతిసౌఖ్యాలు నింపాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రతీ ఒక్కరు ఆనందకరమైన, సురక్షితమైన, రంగుల హోలీ జరుపుకోవాలని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన ట్వీట్‌ చేశారు.(ఓటమి విజయానికి తొలిమెట్టు : సీఎం జగన్‌)

May the festival of colors bring immense joy, peace, and prosperity in your lives. Wishing you and your loved ones a very happy, safe and colorful Holi. #HappyHoli

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) March 9, 2020