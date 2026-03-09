గౌతమ్ గంభీర్ సరికొత్త చరిత్ర

ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్-2026 టోర్నీ ఫైనల్కు
తమిళ నటుడు, టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్కి ఆయన సతీమణి సంగీత షాక్ ఇచ్చింది.
ప్రపంచ పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని దేశీయ గ్యాస్ సిలిండర్ల బుకింగ్కు సంబంధించిన నిబంధనల్లో మార్పులు చేశారు.
‘మీరు నలభై ఏళ్ల మైలురాయిని దాటేశారా?
మన నటీమణీల ఆశలు, కోరికలు కాస్త ఎక్కువగానే ఉంటాయి అని చెప్పవచ్చు.
ప్రసవానంతరం బరువు తగ్గడం చాలా సవాలుగ...
పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు అప్�...
ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా యుద్ధం �...
ఇరాన్ అధికారికంగా మోజ్తాబా ఖమేనీని క...
కలబురిగి (కర్నాటక): పశ్చిమాసియా సంక్ష�...
లాహోర్: పాకిస్తాన్లో ఇంధన కొరత భయం�...
స్కేటింగ్, స్నోబోర్డింగ్ వంటివి చీ...
మహిళా సాధికారత, మహిళా చైతన్యం అని ఏవే�...
అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగ�...
సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంట�...
నేడు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం.. ఈ సం...
ఈసారి సెలబ్రిటీల జంట ట్రెండ్ని సెట్...
కోజికోడ్: కేరళలోని కోజికోడ్ నగరంలో ఈ�...
డర్బన్: విదేశాల్లో భారీ జీతంతో కూడిన �...
కోజికోడ్: భారత రాజకీయాల్లో తనదైన ముద�...
న్యూఢిల్లీ: ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతొ�...
న్యూఢిల్లీ: జమ్ముకశ్మీర్లోని పహల్గ�...
విశ్వాంతరాళంలో నేడు (మార్చి 3) ఒక అరుద�...
రియాద్: మిడిల్ ఈస్ట్లో యుద్ధ మేఘాల�...
బెంగళూరులో దారుణం చోటు చేసుకుంది. టీ�...
లెబనాన్ రాజధాని బీరుట్ లక్ష్యంగా చ�...
శ్రీలంక లోని హపుటాలే అనే చిన్న కొండ ప�...
ఆదివారం వెస్టిండీస్తో చావోరేవో తేల�...
ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీని టార్గె...
బెంగళూరు: సాంకేతిక నగరం బెంగళూరులో ఓ �...
సీనియర్ సిటిజెన్ అని ప్రత్యేకంగ పే...
దేశంలో బంగారం ధరలు (Today Gold Rate) ఉపశమనమిచ్చ�...
టీ20 వరల్డ్కప్ 2026 నుంచి పాక్ సూపర్-8 దశలోనే నిష్క్రమించింది.
సాక్షి, హైదరాబాద్/లంగర్హౌస్: మూసీ నదికి పర్యాటక సొబగులు అ
టెహ్రాన్: మిడిల్ ఈస్ట్లో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకోవడంతో యావత్ ప
బంగారం, వెండి, స్టాక్ మార్కెట్లు, బిట్ కాయిన్, క్రిప్టో కరెన్సీకి సంబంధించిన పరిణామాలు, పెట్టుబడులపై ఎప్పటికప్పుడు తర
రీసెంట్గానే టాలీవుడ్కి చెందిన విజయ్ దేవరకొండ-రష్మిక పెళ్లి చేసుకున్నారు.
Mar 9 2026 10:28 AM | Updated on Mar 9 2026 10:28 AM