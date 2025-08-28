 స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై కేటీఆర్‌ టెలికాన్ఫరెన్స్‌ | KTR teleconference with party leaders over local body elections in Telangana | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై కేటీఆర్‌ టెలికాన్ఫరెన్స్‌

Aug 28 2025 4:54 PM | Updated on Aug 28 2025 5:10 PM

KTR teleconference with party leaders over local body elections in Telangana

సాక్షి,హైదరాబాద్‌: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఓటర్ జాబితా రూపకల్పనలో ప్రభుత్వం అక్రమాలకు పాల్పడే అవకాశం ఉంది బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్‌ అన్నారు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 30వ తేదీ లోపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలో గురువారం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై పార్టీ నేతలతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్‌.. ఓటర్ జాబితాలో బీఆర్ఎస్ సానుభూతిపరుల ఓట్లు గల్లంతు కాకుండా చూసుకోవాలని పార్టీ నాయకులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఎన్నికల సంఘం ఇచ్చే ఓటర్ జాబితా ముసాయిదాను గ్రామస్థాయిలోనే పరిశీలించి అభ్యంతరాలను అధికారుల దృష్టికి వెంటనే తీసుకువెళ్లాలని సూచించారు. ఓటర్ జాబితాలో అక్రమాలు,అవకతవకలు జరిగితే  కమిటీ దృష్టికి తీసుకువెళ్లాలని అన్నారు. ఇందుకోసం ఎమ్మెల్సీలు  ఎల్.రమణ, డా.దాసోజు శ్రవణ్, లీగల్ సెల్ ఇంఛార్జ్ భరత్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో కమిటీ ఏర్పాటు చేసినట్లు కేటీఆర్‌ తెలిపారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

గణపతి బప్పా మోరియా..ట్రెడిషనల్‌ లుక్‌లో ఎలిగెంట్‌గా జాన్వి (ఫోటోలు)
photo 2

కోలీవుడ్‌ క్యూట్‌ కపుల్‌ స్నేహ- ప్రసన్నకుమార్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి కొత్త చిత్రం.. కొరియా నుంచి హీరోయిన్ (ఫోటోలు)
photo 4

తేజ సజ్జా 'మిరాయ్‌' ట్రైలర్‌ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫోటోలు)
photo 5

సముద్రం కాదహే! కుండపోతతో మునిగిన కామారెడ్డి రోడ్లను చూశారా? (చిత్రాలు)

Video

View all
YSRCP Leaders Warning to TDP MLA Kavya Krishna Reddy 1
Video_icon

మీలాగా పిరికిపందలు అనుకుంటున్నావా ఇది జగనన్న సైన్యం..
TDP Ex Sarpanch Attack On Bus Conductor 2
Video_icon

నిమ్మకూరులో ఆర్టీసీ బస్సుపై టీడీపీ నాయకుల దాడి
Bandi Sanjay Shocking Reaction after Seeing KTR at Sircilla Flood Effected Area 3
Video_icon

కేటీఆర్ ను చూడగానే బండి సంజయ్ షాకింగ్ రియాక్షన్
YSRCP Leaders Reaction After Meet MP Mithun Reddy In Central Jail 4
Video_icon

జైల్లో మిథున్ రెడ్డిని కలిసాక YSRCP నేతల రియాక్షన్
Ukrain Russia War Updates 5
Video_icon

ఉక్రెయిన్ పై మరోసారి విరుచుకుపడ్డ రష్యా
Advertisement
 