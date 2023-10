వన్డే ప్రపంచకప్‌-2023లో మరో రసవత్తరపోరుకు టీమిండియా సిద్దమైంది. ఈ మెగా టోర్నీలో వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న న్యూజిలాండ్‌తో ఆదివారం భారత్‌ తలపడనుంది. ఆక్టోబర్‌ 20న ధర్శశాల వేదికగా మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది.ఇక ఈ హైవోల్టేజ్‌ మ్యాచ్‌ కోసం రోహిత్‌ సేన ధర్మశాలలో శుక్రవారం అడుగుపెట్టింది. పూణే నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో భారత జట్టు ధర్మశాలకు చేరుకుంది.

భారత క్రికెటర్లు విమానాశ్రయం నుంచి బయటకు వస్తున్న ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. కాగా ధర్మశాలకు చేరుకున్న భారత జట్టు శనివారం ప్రాక్టీస్‌ సెషన్స్‌లో పాల్గోనుంది. మరోవైపు తమ ఆఖరి మ్యాచ్‌లో ఆఫ్గాన్‌పై విజయం సాధించిన న్యూజిలాండ్‌ ఇప్పటికే ధర్మశాలలో తమ ప్రాక్టీస్‌ను కూడా మొదలు పెట్టేసింది.

హార్దిక్‌ దూరం..

కాగా కివీస్‌తో మ్యాచ్‌కు టీమిండియా స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ హార్దిక్‌ పాండ్యా గాయం కారణంగా దూరమయ్యాడు. బంగ్లాదేశ్‌తో మ్యాచ్‌ సందర్భంగా హార్దిక్‌ పాండ్యా కాలికి గాయమైంది. గాయం తీవ్రమైనది కావడంతో అతడు వారం రోజుల పాటు బెంగళూరులోని నేషనల్‌ క్రికెట్‌ ​ఆకాడమీలో గడపనున్నాడు. అతడు తిరిగి మళ్లీ ఇంగ్లండ్‌తో మ్యాచ్‌కు అందుబాటులోకి వచ్చే ఛాన్స్‌ ఉంది. ఇక న్యూజిలాండ్‌తో మ్యాచ్‌కు హార్దిక్‌ పాండ్యా స్ధానంలో సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ తుది జట్టులోకి రానున్నట్లు పలు రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి.

Team India arrives in Dharamshala to take on New Zealand.pic.twitter.com/KY0ms9qUAB

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 20, 2023