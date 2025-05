ప్రస్తుత ఐపీఎల్‌ సీజన్‌లో నిష్క్రమణకు అంచుల్లో ఉన్న సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌.. ఇవాళ (మే 5) ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో జరుగబోయే డు ఆర్‌ డై మ్యాచ్‌కు ముందు కీలక ప్రకటన చేసింది. గాయపడిన స్మరణ్‌ రవిచంద్రన్‌ స్థానంలో విదర్భ లెఫ్డ్‌ ఆర్మ్‌ బౌలింగ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ హర్ష్‌ దూబేను జట్టులోకి తీసుకుంది.

హర్ష్‌ను బేస్‌ ధర రూ. 30 లక్షలకు సొంతం చేసుకుంది. కొద్ది రోజుల ముందే స్మరణ్‌ ఆసీస్‌ స్పిన్నర్‌ ఆడమ్‌ జంపాకు ప్రత్యామ్నాయంగా జట్టులోకి వచ్చాడు. స్మరణ్‌ ఒక్క మ్యాచ్‌ కూడా ఆడకుండానే గాయంతో సీజన్‌ మొత్తానికి దూరమయ్యాడు. అంతకుముందు జంపా రెండు మ్యాచ్‌లు ఆడి ప్రాక్టీస్‌ సందర్భంగా గాయపడ్డాడు.

Harsh Dubey joins the squad as a replacement for Smaran, who is ruled out due to injury.#PlayWithFire pic.twitter.com/Bd4vnLanGF

