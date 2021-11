సాక్షి, హైదరాబాద్‌: పరుగుల వీరుడు, టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్‌ కోహ్లీ 33వ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా సోషల్‌ మీడియాలో విషెస్‌ వెల్లువలా వచ్చిపడుతున్నాయి. అటు అభిమానులు, ఇటు సహచర ఆటగాళ్లు కోహ్లీకి శుభాకాంక్షలు అందిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఐపీఎల్‌ ఆర్‌సీబీ సహ ఆటగాడు మహ్మద్ సిరాజ్ ఒక వీడియోద్వారా విరాట్‌కు సర్‌ప్రైజ్‌ విషెస్‌ అందించాడు. హ్యాపీ హ్యాపీ బర్త్‌డే అంటూ ఇన్‌స్టాలో ఒక వీడియో పోస్ట్‌ చేశాడు. దీంతో ఈ వీడియో అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది.

మరోవైపు టీ20 ప్రపంచ కప్‌ జట్టుకు నాయకత్వం వహిస్తున్న కోహ్లీకి పలువురు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. భారత మాజీ ఓపెనర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్, బీసీసీఐ, ఐసీసీ, యూసుఫ్ పఠాన్, అజింక్యా రహానే , వసీం జాఫర్‌ తదితరులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. దుబాయ్‌లో నేడు(శుక్రవారం) కీలకమై పోటీ జరగనుంది. సూపర్ 12 పోరులో మెన్ ఇన్ బ్లూ స్కాట్లాండ్‌తో తలపడుతుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఎలాగైనా విజయం సాధించాలనే లక్ష్యంతో కోహ్లీ సేన కసరత్తు చేస్తోంది.

Wishing a very happy birthday to @imVkohli , have a great day and year ahead 🤗 #MajorThrowback 😅 #HappyBirthdayViratKohli pic.twitter.com/doSw7m6D08

కాగా 1988 నవంబర్‌ 5 వ తేదీన ఢిల్లీలో జన్మించిన విరాట్‌ కోహ్లీ అంచెలంచెలుగా ఎదిగి టీం ఇండియా సారధిగా ఎదిగాడు. 2008లో అరంగేట్రం చేసిన కోహ్లీ అనేక రికార్డులను నమోదు చేశాడు. టెస్టుల నుంచి వన్డే, టీ2 వరకు ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్‌లో నంబర్ 1 బ్యాట్స్‌మెన్‌గా నిలిచిన ఏకైక భారత బ్యాట్స్‌మెన్‌గా విరాట్ కోహ్లీ నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే.



23,159 intl. runs & going strong 💪

Most Test wins as Indian captain 👍

2011 World Cup & 2013 Champions Trophy-winner 🏆 🏆

Wishing @imVkohli - #TeamIndia captain & one of the best modern-day batsmen - a very happy birthday. 🎂👏

Let's relive his fine ton in pink-ball Test 🔽

— BCCI (@BCCI) November 5, 2021