టీమిండియా స్టార్‌ బౌలర్‌ దీపక్‌ చహర్‌ పెళ్లి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలు.. గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ జయా భరద్వాజ్‌ను ఇవాళ(జూన్‌ 1న) అర్థరాత్రి వివాహామాడనున్నాడు. పెళ్లి వేడుక ఆగ్రాలోని జైపీ ప్యాలెస్‌లో కుటుంబసభ్యులు, బంధుమిత్రలు మధ్య జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో మే 31 రాత్రి సంగీత్‌ ఫంక్షన్‌లో దీపక్‌ చహర్‌ దంపతులిద్దరు డ్యాన్స్‌తో అలరించారు.

కాగా పెళ్లి వేడుకకు ముందు బుధవారం ఉదయం నిర్వహించిన హల్దీ వేడుకలో దీపక్‌ చహర్‌ డ్యాన్స్‌ చేయడం హైలైట్‌గా నిలిచింది. హల్దీ వేడుకలో భాగంగా కుటుంబసభ్యులు, మిత్రులు హల్దీ పెట్టేటప్పుడు దీపక్‌ చహర్‌ తీన్‌మార్‌ స్టెప్పులతో అలరించాడు. కాగా రిసెప్షన్‌ వేడుకను ఢిల్లీలోని ఐటీసీ మౌర్య హోటల్‌లోని కమల్‌ మహల్‌లో నిర్వహించనున్నారు. ఈ వేడుకకు సీఎస్‌కే టాప్‌ స్టార్స్‌ సహా కోహ్లి, అనుష్క దంపతులు హాజరుకానున్నారు. రిపోర్ట్స్‌ ప్రకారం 60 మంది క్రికెటర్లు ఆహ్వానాలు పంపారని.. వారిలో టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌ ఎంఎస్‌ ధోని, టీమిండియా స్టార్‌ విరాట​ కోహ్లి సహా మరికొంతమంది హాజరుకానున్నారు.

ఇక గాయం కారణంగా దీపక్‌ చహర్‌ ఐపీఎల్‌ 2022 సీజన్‌లో ఒక్క మ్యాచ్‌ కూడా ఆడలేకపోయాడు. ఐపీఎల్‌ మెగావేలంలో దీపక్‌ చహర్‌ను రూ 14 కోట్లకు సీఎస్‌కే కొనుగోలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. కాగా గతేడాది సీజన్లో సీఎస్‌కే విజేతగా నిలవడంతో దీపక్‌ చహర్‌ ముఖ్యపాత్ర పోషించాడు. ఈ సీజన్లో మాత్రం అంతగా ఆకట్టుకోని సీఎస్‌కే 14 మ్యాచ్‌ల్లో 4 విజయాలు.. 10 ఓటమలుతో పాయింట్ల పట్టికలో తొమ్మిదో స్థానంలో నిలిచింది.

చదవండి: Happy Birthday Dinesh Karthik: దినేశ్‌ కార్తిక్‌.. ఫెయిల్యూర్‌ మ్యారేజ్‌ టూ సక్సెస్‌ఫుల్‌ లవ్‌స్టోరీ

ఉత్కంఠపోరులో జపాన్‌పై విజయం.. టీమిండియా హాకీ జట్టుకు కాంస్య పతకం

Deepak Chahar and Rahul Chahar were seen dancing during Haldi Ceremony#deepakchahar #haldiceremony #deepakchaharwedding pic.twitter.com/5Jl2KhbdfA

— Shriyansh Bhardwaj (@Shriyansh836821) June 1, 2022