వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో న్యూజిలాండ్‌లో జరుగబోయే రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ సిరీస్‌ కోసం క్రికెట్‌ సౌతాఫ్రికా ఇవాళ (డిసెంబర్‌ 30) 14 మంది సభ్యుల టెస్ట్‌ జట్టును ప్రకటించింది. ఈ జట్టుకు నీల్‌ బ్రాండ్‌ నాయకత్వం వహించనుండగా.. సభ్యులంతా కొత్తవారు. ఫిబ్రవరిలో సౌతాఫ్రికాలో టీ20 లీగ్‌ (SA20) జరుగనుండటంతో న్యూజిలాండ్‌ సిరీస్‌ కోసం అనామక జట్టును ఎంపిక చేశారు. ఆ సమయంలో సీనియర్‌ ఆటగాళ్లంతా సౌతాఫ్రికా టీ20 లీగ్‌తో బిజీగా ఉంటారు.

న్యూజిలాండ్‌ సిరీస్‌ కోసం ప్రకటించిన జట్టులో డేవిడ్‌ బెడింగ్హమ్‌, జుబేర్‌ హంజా, డ్యుయన్‌ ఒలివియర్‌, కీగన్‌ పీటర్సన్‌, ఖాయా జోండో మాత్రమే కాస్తోకూస్తో సుపరిచిత ఆటగాళ్లు. న్యూజిలాండ్‌ పర్యటనలో ఫిబ్రవరి 4 నుంచి 8 వరకు మౌంట్‌ మాంగనూయ్‌లో తొలి టెస్ట్‌.. అనంతరం ఫిబ్రవరి 13 నుంచి 17 వరకు హ్యామిల్టన్‌లో రెండో టెస్ట్‌ జరుగనుంది.

— Proteas Men (@ProteasMenCSA) December 30, 2023