ఐపీఎల్‌-2024లో చాంపియన్‌గా నిలవడానికి గల అర్హత ఇదేనంటూ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ హెడ్‌ కోచ్‌ రిక్కీ పాంటింగ్‌ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. దూకుడైన బ్యాటింగ్‌తో ముందుకు సాగే జట్టే టైటిల్‌ సాధిస్తుందని అభిప్రాయపడ్డాడు.

కాగా క్యాష్‌ రిచ్‌ తాజా ఎడిషన్‌లో ఇప్పటి వరకు 31 మ్యాచ్‌లు జరుగగా.. తొమ్మిదికి పైగా మ్యాచ్‌లలో.. ఒక ఇన్నింగ్స్‌లో 200.. అంతకంటే పైచిలుకు స్కోర్లు నమోదయ్యాయి. ఇక ఈ సీజన్‌లో కొత్త కెప్టెన్‌ ప్యాట్‌ కమిన్స్‌ సారథ్యంలో రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ముందుకు సాగుతున్న సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ రోజుల వ్యవధిలోనే తమ రికార్డు తామే బద్దలు కొట్టింది.

దుమ్మురేపుతున్న సన్‌రైజర్స్‌

తొలుత ముంబై ఇండియన్స్‌పై 277 పరుగులు సాధించిన ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌.. ఆ తర్వాత ఆర్సీబీపై 287 పరుగులు స్కోరు చేసింది. తద్వారా ఐపీఎల్‌ చరిత్రలో అత్యధిక స్కోరు సాధించిన జట్టుగా రికార్డులకెక్కింది.

