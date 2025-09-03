సాక్షి, హైదరాబాద్: బీఆర్ఎస్ పార్టీలో అంతర్గత కలహాలు పీక్ స్టేజ్కు చేరుకున్న వేళ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత నేడు మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడనున్నారు. ఈరోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు కవిత మీడియాతో మాట్లాడనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ, ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేసేందుకు కవిత సిద్ధమైనట్టు తెలుస్తోంది. దీంతో, ఆమె రాజకీయ ప్రయాణం ఇకపై ఎటువైపు? అనే ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి. మీడియా సమావేశంలో ఆమె ఏం చెప్పనున్నారు? అనే ఆసక్తికర చర్చ మొదలైంది. ఇక, ఇవే ప్రశ్నలు బీఆర్ఎస్ నేతలను వెంటాడుతున్నాయి.
ఇదిలా ఉండగా.. కొంత కాలంగా పార్టీ కీలక నేతలు లక్ష్యంగా ఘాటు విమర్శలు చేస్తున్న ఎమ్మెల్సీ కవిత కొత్త పార్టీ ఏర్పాటు దిశగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు సమాచారం. విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం.. బీఆర్ఎస్ నుంచి తనను సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో తదుపరి కార్యాచరణపై ఆమె దృష్టి సారించారు. ఇప్పటివరకు బీఆర్ఎస్లో సంస్థాగత అంశాలు, పార్టీ కీలక నేతలు లక్ష్యంగా విమర్శలు చేస్తుండగా.. ఇకపై బహుముఖ వ్యూహాన్ని అనుసరించే యోచనలో ఉన్నారు. ప్రస్తుతానికి బీజేపీ, కాంగ్రెస్ సహా ఏ ఇతర పార్టీలోనూ చేరకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు.
ప్రస్తుతం తాను అధ్యక్షురాలిగా వ్యవహరిస్తున్న ‘తెలంగాణ జాగృతి’ సంస్థకు రాజకీయ పార్టీ రూపం ఇవ్వడం ద్వారా భవిష్యత్ రాజకీయ ప్రస్థానం ప్రారంభించాలని నిర్ణయించారు. తెలంగాణ ఆత్మ గౌరవం, అస్తిత్వం ఎజెండాతో ప్రజల్లోకి వెళ్లేలా కొత్త పార్టీ కార్యాచరణ ఉండే అవకాశముంది. తెలంగాణ ఉద్యమంలో క్రియాశీలంగా పనిచేసిన వ్యక్తులు, సంస్థలతో పాటు కలిసి వచ్చే వారిని కలుపుకొని రాజకీయంగా అడుగులు ముందుకు వేయడంపై కవిత కసరత్తు చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. కాగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఏర్పాటు సమయంలో తన తండ్రి కేసీఆర్ ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసిన రీతిలోనే.. కవిత కూడా బీఆర్ఎస్ ద్వారా సంక్రమించిన ఎమ్మెల్సీ పదవిని వదులుకునే యోచనలో ఉన్నట్లు తెలిసింది. దీనిపై తన సన్నిహితులతో మంతనాలు సాగిస్తున్నట్లు సమాచారం.